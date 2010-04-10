جشنواره سراسری تئاتر روبان قرمز در کرمان گشایش یافت

محمد صباحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از مناسب ترین راه برای کنترل بیماری ایدز در جامعه پیشگیری از بروز این بیماری و گسترش ان در جامعه است که در این راستا نخستین جشنواره تئاتر روبان قرمز با حضور هنرمندان سراسر کشور از عصر امروز شنبه در کرمان گشایش یافته است.

وی گفت: در این جشنواره 19 گروه تئاتر از مناطق مختلف کشور به مدت چها روز نمایش های خود را در بخشهای مختلف در تالار عماد کرمان به صحنه خواهند برد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ضمن دعوت از مردم کرمان برای حضور در این جشنواره گفت: این جشنواره با موضوع ایدز و آگاه سازی جامعه در خصوص جلوگیری از گسترش آن برپا شده است.

صباحی افزود: در مرحله اول این جشنواره 170 اثر از سراسر کشور ارسال شد که پس از داوری 19 اثر به بخش پایانی راه یافت.

وی با اشاره به برگزاری این جشنواره در بخش تئاتر خیابانی و صحنه ای گفت: هشت تئاتر خیاباتی در این جشنواره به نمایش گذاشته می شود.

این جشنواره هم اکنون در تالار عماد شهر کرمان در حال برگزاری است.



