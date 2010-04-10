دزدان دریایی سومالیایی دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار غلام نبی کوهکن با اعلام این خبر اظهار داشت: این دزدان دریایی سومالیایی که ششم فروردین ماه امسال به تصرف و سرقت لنج صیادی ایرانی اقدام کرده بودند پس از خلع سلاح توسط ملوانان این لنج و انتقال به بندر چابهار تحویل ماموران هنگ دریایی شدند .

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: به گفته ناخدای لنج صیادی ایرانی، وی و 21 ملوان دیگر برای صید ماهی به آبهای آزاد در یک هزار و 100 مایلی آبهای سومالی رفته بودند که هنگام پهن کردن تور، مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفتند .

وی اضافه کرد: به سبب تیراندازی گسترده دزدان دریایی، ناخدا و ملوانان لنج ایرانی بناچار تسلیم شدند .

سردار کوهکن گفت: دزدان دریایی با مشاهده یک فروند کشتی که در حال عبور از نزدیکی محل استقرار لنج بود، همگی به جز سه نفر آنان برای تصرف کشتی عزیمت کردند و لنج را برای حمل به سومالی تحویل سه دزد دریایی دادند .

وی ادامه داد: دزدان سومالیایی در ابتدا 22 خدمه این لنج صیادی را به گروگان گرفتند و به سواحل سومالی منتقل کردند .

کوهکن اعلام کرد: این صیادان چابهاری چهار شب اسیر دزدان سومالیایی بودند که در شب چهارم موفق شدند با غافلگیر کردن دزدان، ضمن آزاد سازی لنج خود، 3 نفر از دزدان سومالیایی را دستگیر کنند .

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: دزدان دریایی دستگیر شده روز گذشته به همراه سه قبضه سلاح کلاشنیکف و کارابین و مقادیری مهمات متعلق به آنان، توسط ملوانان در محدوده آبهای ملی تحویل مأموران هنگ دریابانی چابهار شدند .

غلام نبی کوهکن عنوان کرد: دزدان دستگیر شده پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند .

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته هم دزدان سومالیایی دو بار به لنج های صیادی شهرستانهای کنارک و چابهار در آبهای بین المللی حمله کرده بودند که در این دو حادثه صیادان سیستان و بلوچستان موفق شدند پنج دزد سومالیایی را زنده دستگیر و تحویل دریابانی چابهار دهند .

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان همچنین از ناخدایان و ملوانان لنج ها و شناورهای ایرانی که قصد حمل و نقل کالا و صید در آب های داخلی و آزاد را دارند خواست با کمیته امنیت دریانوردی دریابانی هنگ چابهار در ارتباط باشند تا در مقابل تعرض دزدان دریایی تمهیدات لازم اعمال شود .