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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

دزدان دریایی سومالیایی دستگیر شدند

دزدان دریایی سومالیایی دستگیر شدند

زاهدان - خبرگزاری مهر: فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از دستگیری سه دزد دریایی سومالیایی به وسیله ملوانان لنج صیادی ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سردار غلام نبی کوهکن با اعلام این خبر اظهار داشت: این دزدان دریایی سومالیایی که ششم فروردین ماه امسال به تصرف و سرقت لنج صیادی ایرانی اقدام کرده بودند پس از خلع سلاح توسط ملوانان این لنج و انتقال به بندر چابهار تحویل ماموران هنگ دریایی شدند .

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: به گفته ناخدای لنج صیادی ایرانی، وی و 21 ملوان دیگر برای صید ماهی به آبهای آزاد در یک هزار و 100 مایلی آبهای سومالی رفته بودند که هنگام پهن کردن تور، مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفتند .

وی اضافه کرد: به سبب تیراندازی گسترده دزدان دریایی، ناخدا و ملوانان لنج ایرانی بناچار تسلیم شدند .

سردار کوهکن گفت: دزدان دریایی با مشاهده یک فروند کشتی که در حال عبور از نزدیکی محل استقرار لنج بود، همگی به جز سه نفر آنان برای تصرف کشتی عزیمت کردند و لنج را برای حمل به سومالی تحویل سه دزد دریایی دادند .

وی ادامه داد: دزدان سومالیایی در ابتدا 22 خدمه این لنج صیادی را به گروگان گرفتند و به سواحل سومالی منتقل کردند .

کوهکن اعلام کرد: این صیادان چابهاری چهار شب اسیر دزدان سومالیایی بودند که در شب چهارم موفق شدند با غافلگیر کردن دزدان، ضمن آزاد سازی لنج خود، 3 نفر از دزدان سومالیایی را دستگیر کنند .

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: دزدان دریایی دستگیر شده روز گذشته به همراه سه قبضه سلاح کلاشنیکف و کارابین و مقادیری مهمات متعلق به آنان، توسط ملوانان در محدوده آبهای ملی تحویل مأموران هنگ دریابانی چابهار شدند .

غلام نبی کوهکن عنوان کرد: دزدان دستگیر شده پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند .

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته هم دزدان سومالیایی دو بار به لنج های صیادی شهرستانهای کنارک و چابهار در آبهای بین المللی حمله کرده بودند که در این دو حادثه صیادان سیستان و بلوچستان موفق شدند پنج دزد سومالیایی را زنده دستگیر و تحویل دریابانی چابهار دهند .

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان همچنین از ناخدایان و ملوانان لنج ها و شناورهای ایرانی که قصد حمل و نقل کالا و صید در آب های داخلی و آزاد را دارند خواست با کمیته امنیت دریانوردی دریابانی هنگ چابهار در ارتباط باشند تا در مقابل تعرض دزدان دریایی تمهیدات لازم اعمال شود .

کد مطلب 1061120

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