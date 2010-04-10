به گزارش خبرگزار ی مهر، این نویسنده و کارگردان با اعلام این مطلب به جشنواره تئاتر دانشگاهی گفت: تئاتر دانشگاهی منفک از تئاتر حرفه‌ای است اما دلیل نمی‌شود که از ارزش‌های آن کاسته شود و از قدرت عمل آن غافل شویم.

وی در ادامه افزود: از نظر من تئاتر دانشگاهی از تئاتر حرفه‌ای جداست؛ چراکه فضای آن‌ها با یکدیگر متفاوت است و این محدود به کشور ما نیز نمی‌شود. در تئاتر حرفه‌ای ما همواره با کمبود زمان تمرین، بازیگر و مکان اجرا مواجه هستیم، درحالی‌که در تئاتر دانشگاهی، هریک از این مسایل با تلاش اندکی برطرف می‌شود. بسا که ما نیز در زمان دانشجویی‌مان تا هر زمان که می‌خواستیم به تمرین می‌پرداختیم درحالی‌که در تئاتر حرفه‌ای این امکان و شرایط محیا نیست.

نریمانی خاطرنشان کرد: هرساله در جامعه دانشجویی، نیروهای نخبه‌ای دیده می‌شود که در صورت استمرار فعالیت‌شان، خیلی زود به جرگه تئاتر حرفه‌ای می‌پیوندند، چراکه با عملکرد مثبت خود نظرات تماشاگران و منتقدان را به خود جلب می‌کنند؛ اما نباید فراموش کنیم که این اتفاق خیلی کم اتفاق می‌افتد چراکه اگر قرار بود تمام فعالین جوان تئاتر نخبه باشند، واژه نخبه معنی پیدا نمی‌کرد.

این نویسنده و کارگردان تئاتر در ادامه گفت: من آرزو می‌کنم تئاتر دانشگاهی به کندی و آرام حرفه‌ای شود؛ چراکه در این صورت به سرعت چشمه خلاقیت‌ها خشک می‌شود و مجال کم‌تری خواهند داشت تا کارهای درجه یک و عالی ارایه دهند، اما این حرف به آن معنا نیست که امکانات حرفه‌ای به تئاتر دانشگاهی داده نشود و من امیدوارم هنرمندان تئاتر دانشگاهی با برخورداری از امکانات و شرایط تئاتر حرفه‌ای، جسارت و پیگیری دانشجویی را داشته باشند و حفظ کنند.

وی تصریح کرد: متأسفانه دانشجویان تصویر ناقصی از تئاتر حرفه‌ای دارند؛ یعنی تصور می‌کنند که تئاتر حرفه‌ای از شرایط مالی خوب و تماشاگران بسیار برخوردار است، درحالی‌که تئاتر حرفه‌ای نیز دردسرهای خاص خود را دارد و خیلی‌کم پیش می‌آید که نتیجه دلخواه را از اثر دریافت کنیم.

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مراسم رونمایی از پوستر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی دانشگاهی ایران روز دوشنبه 23 فروردین با حضور مدیرکل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه دایمی جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران برگزار می‌شود.

در این مراسم که ساعت 14:30 تاریخ یادشده با حضور تعدادی از مدرسان برجسته دانشگاه و هنرمندان تئاتر برگزار می‌شود؛ از پوستر سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران رونمایی خواهد شد.

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دبیر بخش ماکت صحنه، پوستر و عکس سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی برگزیدگان بخش ماکت صحنه این دوره از جشنواره را اعلام کرد.

حمید مرادویسی گفت: سیدحمیدرضا تولیت، گلناز بشیری، مونا حداد، نوید بهتویی،‌علیرضا وزیری، نسیم ملکی، مهسا عبدالهیان، مریم نورالله‌زاده و لیلا رفیع‌زاده هنرمندانی هستند که آثار آن‌ها در بخش ماکت صحنه به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده‌اند.

وی افزود: برگزیدگان این بخش باید آثار خود را تا تاریخ 25 فروردین به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند.

دبیر بخش ماکت صحنه، پوستر و عکس سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ادامه داد: آثار را‌ه‌یافته به این بخش در نمایشگاهی که از هشتم تا هجدهم اردیبهشت‌ماه در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برپا می‌شود شرکت داده خواهند شد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی از 10 تا 18 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود.





