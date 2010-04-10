شهردار یزد بزودی استیضاح می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در این نامه که کپی آن به دست برخی از خبرنگاران رسیده است، آمده است:

احتراما به تذکرات ارائه شده در جلسات متعدد شورای اسلامی شهر متاسفانه وضعیت شهرداری و امور اجرایی آن بسیار وخیم و ناگوار است و اینجانبان امضاکنندگان ذیل این مکتوب، بر حسب وظیفه‌ ای که شهروندان به ما سپرده‌اند، قادر به پاسخگویی به منتخبان خود و شهروندان نیستیم.

به همین دلیل سئوالات زیر تقدیم تا بر حسب تجویز ماده 78 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386 مجلس محترم شورای اسلامی به شهردار ابلاغ و نامبرده مکلف شود تا در مهلت قانونی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر حضور یافته و پاسخ لازم و قانونی ارائه دهد.

1 - برخلاف مصوبه شورای اسلامی شهر منابع حاصل از حذف و کسر پارکینگ که از شهروندان اخذ شده در جهت احداث پارکینگ برای حل مشکلات مردم در این ارتباط، هزینه نشده است.

2 - برخلاف مصوبه شورای شهر مبنی بر استفاده از 80 درصد منابع وصولی در حریم شهر برای اجرای پروژه ‌های عمرانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم برای ایجاد تعادل توسعه بین مناطق واقع در حریم و محدوده شهر، چرا تاکنون اقدام اساسی صورت نگرفته است؟

3 - با توجه به اینکه وام‌ های اخذ شده بر اساس تجویز ماده 40 آیین‌نامه مالی شهرداری ‌ها می‌ بایستی در جهت اجرای موارد و اهداف وام اخذ شده به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، هزینه شد چرا تاکنون وام اخذ شده در غیر موارد تصویبی به مصرف رسیده است؟

4 - شهرداری از سال 86 ‌باید بخشی از منابع وصولی از محل هزینه خدمات طرد اتباع افغانی را برای هزینه جمع‌ آوری، نگهداری و طرد با هماهنگی اداره اتباع استانداری هزینه می‌کرد. عدم هزینه در این ارتباط موجب شده تا اداره اتباع درآمدهای مرتبط به شهر یزد را در اختیار سایر شهرهای استان قرار دهد و بر همین اساس ارقام قابل توجهی از منابع مرتبط از دست رفته است. در ارتباط با اقدام موصوف میزان منابع دریافتی و پرداختی‌های انجام شده مورد سئوال است. ضمنا مشخص شود، به ‌رغم شورای اسلامی شهر در این ارتباط، چرا اقدام صورت نپذیرفته؟ منابع وصولی در چه زمینه‌ای به مصرف رسیده است؟

5 - آیا پس از چند سال تلاش وسیع و گسترده عوامل شهرداری و صرف هزینه میلیارد تومانی آیا فضاحت جهت صدور فیش عوارض نوسازی که موجب نارضایتی و سرگردانی اکثریت مردم یزد شده، شهردار چه پاسخی دارد؟

6 - باوجود گذشت مدت زمان زیادی از تفاهم به عمل آمده با راه‌آهن جهت اجرای پل‌های مشترک، علت این که تاکنون صرفا 400 میلیون تومان اعتبار آن هم به صورت میلگرد بیشتر جذب شده خواستار ارائه اقدامات و گزارش توجیهی شهرداری در این زمینه هستیم.

7 - علل اجرای راستگردهای غیرهمسطح پارک کوهستان بدون وجود اعتبار در بودجه مصوب و بدون اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر چیست؟ شهرداری چه پروژه‌های دیگری را اجرا کرده و یا تعهد کرده که در بودجه مصوب جایگاهی ندارد.

8 - علل عدم برخورد شهردار با افراد قاصر و مقصر در پاره‌ای از امور که شورای اسلامی شهر درخواست کرده و شهردار اقدام کرده است، چیست؟

9 - به‌ رغم اینکه شهردار محترم حضور گسترده در جلسات مربوط به راه‌اندازی پروژه کارخانه کمپوست داشته علت مماشات ایشان با پیمانکار و سایر متخلفان احتمالی چیست و چرا این پروژه به رغم اینکه سال‌های زیادی وقت شورا و شهرداری را به خود مشغول کرده و میلیاردها تومان بودجه مردم صرف آن شده به بهره‌برداری نرسیده است و پاسخگوی پول‌های تلف شده کیست؟

10 - هر ساله ارقام قابل توجهی به منابع حاصل از مشارکتها با فشار و دفاع شهردار در بودجه پیش‌ بینی می‌‌شود از اینرو علت عدم تحقق آن تاکنون چیست؟ مشکلات کدام است؟ آیا این روش مشارکت منطقی و دارای توجیهات اقتصادی می‌باشد یا خیر؟

11 - لازم است محل صرف اعتبارات نهضت آسفالت در جهت امور مرتبط و تعیین شده اعلام شود.

12- بودجه شهرداری در چند سال متوالی محقق نشده نشده و الزاما با اصلاحات در پایان سال کاهش یافته است به بیان دیگر بودجه‌های پیشنهادی شهرداری حالت تورمی داشته که سقف جاری را در زمان ارائه و تصویب کمتر از درصد واقعی سهم اعتبارات جاری نشان داده و در عملکرد شورای اسلامی شهر را با اقدامات انجام شده مواجه ساخته است. در این ارتباط تعهدات احتمالی عمرانی بدون وجود منابع وصول شده صورت گرفته است، بنابراین سئوالاتی به شرح ذیل مورد توجه است:

الف) چرا بودجه پیشنهادی علیرغم دفاع گسترده شهردار محقق نشده است؟

ب) چرا و به چه دلیلی وقتی بودجه محقق نشده، مجددا بودجه غیرواقعی پیشنهاد شده است؟

ج) میزان تعهدات ایجاد شده از سال 1386 به صورت ذکر تفکیک شده پروژه چه میزان است؟

د) میزان تعهدات ایجاد شده در چه سال‌هایی بوده است؟

13 - در بودجه سال 1388 مبلغ 000/996/082/24 ریال برای پرداخت کسورات پرداخت نشده و بدهی‌هایی که یکبار هزینه آن در حسابها ثبت شده، باعث بلوکه شدن بخشی از اعتبارات عمرانی شد و به بیانی دیگر از سقف اعتبارات عمرانی کاسته شد و مقرر شد تا شهرداری ضمن اقدام گزارش ماهانه اقدامات را به شورای اسلامی شهر ارسال دارد، در این ارتباط سئوالاتی به شرح ذیل مطرح است:

الف) میزان پرداخت‌های شهرداری تاکنون چه مبلغی بوده و برای چه مواردی نیز بوده است؟

ب) به چه علت شهردار تاکنون گزارش ماهانه اقدام خود را برای بررسی شورای اسلامی شهر ارسال نداشته است؟

ج) در صورتی که تاکنون اقدامی صورت نگرفته در یک ماهه پایانی سال چگونه و به چه صورت اقدام خواهد شد؟

د) میزان جرائم احتمالی که به کسورات پرداخت نشده تعلق خواهد گرفت چه کسی و یا چه کسانی تقبل و پرداخت خواهند کرد؟

ه) مقصر اصلی عدم پرداخت کسورات و این کسری درآمد سال‌های گذشته چه کسانی بوده‌اند؟

و) آیا شهردار پرونده این اشخاص را به هیئت تخلفات اداری کارکنان ارسال داشته است؟

ز) در صورت عدم اقدام در سال جاری بعدا چه کسی جوابگوی این معضلات و مشکلات خواهد بود؟

14 - چرا ضمانت ‌نامه‌های دریافتی از اشخاص در سیستم مالی ثبت نمی‌شود تا تغییرات آن توسط حسابرسی قابل کنترل و پیگیری باشد؟

15- چرا پیگیری لازم برای دریافت اسناد مالکیت املاک شهرداری به عمل نمی‌آید و این موضوع هر ساله در گزارشات حسابرسی تکرار می‌شود؟ آیا منافع افراد یا اشخاصی در بین است که صدور سند به نام شهرداری منافع آنان را به خطر می‌اندازد؟

16 - چرا اسناد مالکیت ماشین‌آلات و وسائط نقلیه به صورت کامل به نام شهرداری منتقل نمی‌‌شود؟

17 - به غیر از سئوالات مطرح شده فوق موارد دیگری مانند عدم اجرای احکام کمیسیون‌های ماده صد، موضوع ساختمان هامانیان، عدم تخریب ساختمان‌های مقابل اداره بازرگانی، عدم کاهش پنجاه درصد سرگردانی شهروندان در شهرداری، تسهیل در صدور پروانه ساختمانی، ساخت و سازهای بدون پروانه، تلویزیون شهری و استندهای تبلیغاتی، مشیرالممالک، دفاتر کارگزاری نیز مطرح است که عندالزوم سئوالات لازم طرح و تسلیم خواهد شد.

18 - شهردار به‌رغم اینکه باید به صورت تمام وقت در اختیار شهرداری باشد، متاسفانه بر خلاف روال عادی از ظرفیت‌های شهرداری جهت منافع شخصی استفاده می‌کند و اکثر اوقات وی نیز در جلسات غیر ضروری و غیر مرتبط با شهرداری صرف می‌شود و بیشتر در کلاس‌های دانشگاه آزاد تفت و یزد به تدریس مشغول و اخیرا نیز جهت شرکت در کلاس‌های دوره دکتری به تهران می‌روند ضمنا ماموریت‌های وی به تهران در ایام آغازی و پایانی هفته و بین‌التعطیلی مورد سئوال است که این‌گونه فعالیت موجب عدم نظارت، کنترل و حضور فیزیکی نامبرده در سطح شهر است که وضعیت نامناسبی در شهر فراهم کرده است.

در پایان درخواست داریم با توجه به قانون شوراها حداکثر ظرف مهلت قانونی نسبت به طرح آنها در شورا و ارائه توضیحات شهردار اقدام شود.

این نامه که البته سئوالات آن به حدود 40 بند می رسد و کپی آن در دفتر خبرگزاری مهر یزد موجود است، توسط چهار تن از اعضای شورای شهر یزد به امضا رسیده و تحویل رئیس شورای شهر یزد شده است.