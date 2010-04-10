اسرائیل باید شهرک سازی را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بان کی مون در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در وین گفت: اسرائیل باید فضای خوبی برای بازگرداندن طرف عربی به میز مذاکرات(سازش) به وجود آورد.

دبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان یکی از طرفهای گروه چهارجانبه روند سازش خاورمیانه که ماه گذشته به منطقه سفر کرد، افزود: من متاسفم بگویم که هنوز وضعیت برای راه اندازی گفتگوهای زود هنگام مناسب نیست.

بان کی مون تصریح کرد: آنها [اسرائیل] باید شهرکها را متوقف و برای انجام گفتگوهای نهایی درباره مشکل، باید این وضعیت را که بیت المقدس پایتخت اسرائیل است، کنار بگذارند و گفتگوهای مستقیم بین دو طرف را آغاز کنند.

وی افزود: ودر حال حاضر ما از نزدیک وضعیت را تحت کنترل و نظارت داریم و طرفهای ذیربط را تشویق به آغاز گفتگوها در آینده نزدیک می کنیم.

دبیرکل سازمان ملل متحد که برای دیداری سه روزه به وین پایتخت اتریش سفر کرده است با نادیده گرفتن همکاری مستمر و شفاف جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی و تاکید گزارشهای این نهاد جهانی بر ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای کشورمان ادعا کرد ایران باید به تعهدات بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت و سایر تعهداتش که در معاهده ان. پی. تی. ذکر شده پایبند باشد.