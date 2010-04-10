  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۹:۴۹

ایستگاه های دوچرخه در مشهد راه اندازی می شود

ایستگاه های دوچرخه در مشهد راه اندازی می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی گفت: ایستگاه های دوچرخه در مشهد راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد آصفی یزدی عصر شنبه در محل هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی شهرداری، شورای اسلامی شهر و سازمان ترافیک مشهد و هیات دوچرخه‌سواری خراسان رضوی به زودی اولین ایستگاه دوچرخه در شهر مقدس مشهد افتتاح می شود.

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی اظهار داشت :در مرحله اول 4 ایستگاه دوچرخه به بهره‌برداری خواهد رسید و به تدریج تعداد این ایستگاه‌ها در سطح‌ شهر افزایش می یابد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی ایستگاه‌های دوچرخه و ترویج فرهنگ استفاده‌ از دوچرخه توسط شهروندان علاوه بر مزایای زیست محیطی، می‎تواند به حل مشکلات ترافیکی کلان شهر مشهد کمک کند.

وی تصریح کرد: روز پنجشنبه جمعی از مسئولان و مردم با رکاب زدن مسیر کوهسنگی تا میدان شهدا مشهد  این طرح را افتتاح می کنند و پس از آن شهروندان و علاقمندان می‌توانند با تهیه کارت‌های مخصوص از امکانات این ایستگاه‌ها استفاده کنند.

کد مطلب 1061126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها