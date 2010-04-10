ایستگاه های دوچرخه در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد آصفی یزدی عصر شنبه در محل هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگی شهرداری، شورای اسلامی شهر و سازمان ترافیک مشهد و هیات دوچرخه‌سواری خراسان رضوی به زودی اولین ایستگاه دوچرخه در شهر مقدس مشهد افتتاح می شود.

رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی اظهار داشت :در مرحله اول 4 ایستگاه دوچرخه به بهره‌برداری خواهد رسید و به تدریج تعداد این ایستگاه‌ها در سطح‌ شهر افزایش می یابد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی ایستگاه‌های دوچرخه و ترویج فرهنگ استفاده‌ از دوچرخه توسط شهروندان علاوه بر مزایای زیست محیطی، می‎تواند به حل مشکلات ترافیکی کلان شهر مشهد کمک کند.

وی تصریح کرد: روز پنجشنبه جمعی از مسئولان و مردم با رکاب زدن مسیر کوهسنگی تا میدان شهدا مشهد این طرح را افتتاح می کنند و پس از آن شهروندان و علاقمندان می‌توانند با تهیه کارت‌های مخصوص از امکانات این ایستگاه‌ها استفاده کنند.