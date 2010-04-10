چهار نفر در سوانح رانندگی قزوین کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در این سانحه راننده خودرو پژو و راننده و یکی از سرنشینان پراید کشته شد و دو سرنشین دیگر خودروی پراید نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

همچنین ماموران نیروی انتظامی بخش اسفرورین در شهرستان تاکستان پس از اطلاع از سانحه رانندگی در روستای دیال آباد و حضور در صحنه با برخورد یک دستگاه پژو 405 با عابر پیاده مواجه شدند.

در این سانحه عابر پیاده در اثر برخورد به خودرو پس از انتقال به بیمارستان در اثر شدت جراحات وارد شده جان باخت.

علت وقوع سوانح یاد شده توسط کارشناسان پلیس در دست بررسی است.

کشف اسلحه غیر مجاز

ماموران نیروی انتظامی استان قزوین در دو اقدام جداگانه موفق شدند یک قبضه اسلحه بدون مجوز، دو دستگاه ال سی دی و 12 دستگاه دی وی دی قاچاق را کشف و ضبط کنند.

این کالاهای قاچاق از یک دستگاه خودروی پراید در مسیر جاده نیکویه و اسلحه به همراه 30 عدد فشنگ نیز از منزل شخصی در شهر الوند بدست آمد.

در این رابطه دو نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.