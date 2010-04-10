ظرفیت معابر محدوده حرم رضوی تنها 35 هزار خودرو است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی عصر شنبه در محل این سازمان در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر روزانه 70 هزار خودرو در خیابان‌های منتهی به حرم رضوی تردد دارند که ظرفیت معابر داخل محدوده طرح فقط 35 خودرو است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد اظهار داشت: در ایام نوروز متوسط ترافیک شهری از 10 کیلومتر بر ساعت به 20 کیلومتر بر ساعت افزایش یافت که این موضوع نقش بسزایی در کاهش 40 درصدی میزان دی اکسید کربن تولید شده توسط وسایل نقلیه داشت.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای بهتر طرح محدودیت ترافیک، زمان‌بندی تقاطع‎ها در هسته مرکزی و محدوده طرح تغییر کرد و شکل هندسی برخی از تقاطع‌ها نظیر میدان بسیج و چهارراه دانش برای تسهیل در رفت و آمد و کاهش ترافیک به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: با شروع تعطیلات نوروزی بیشترین فروش روزانه طرح ترافیک مربوط به چهارم فروردین ماه بود.

