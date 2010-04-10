وضعیت فوتبال ایران مورد بررسی قرار گرفت/ بررسی اختلاف نظرات در فدراسیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که بعدازظهر شنبه در محل سازمان تربیت بدنی برگزار شد، وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان، موفقیت تیم ملی فوتسال کشورمان در مسابقات 4 جانبه تایلند، بررسی اختلاف نظرات پیش آمده در فدراسیون، بررسی وضعیت فوتبال بانوان و حمایت از کادر فنی تیم ملی مطرح شد.

علی کفاشیان در این نشست گزارشی از اخرین اتفاقات فوتبال کشورمان را به رئیس سازمان تربیت بدنی ارائه کرد.

فدراسیون فوتبال از ابتدای سال جدید با حواشی بسیاری مواجه شده است که از جمله آنها می توان به بحث مذاکره با مربیان خارجی برای جایگزینی افشین قطبی اشاره کرد.