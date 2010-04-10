واگذاری 6 زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت عالی واگذاری در نخستین جلسه سال جدید خود که صبح امروز (شنبه) برگزار شد حکم به واگذاری 30 درصد سهام شرکت پتروشیمی زیر مجموعه شرکت ملی مادر تخصصی صنایع پتروشیمی به قیمت پایه 8392 ریال داد.

بر اساس این گزارش، این هیئت در مصوبات امروز خود، واگذاری 30 درصد پتروشیمی خوزستان یکی دیگر از زیرمجموعه های شرکت ملی مادر تخصصی صنایع پتروشیمی را به قیمت پایه هر سهم 18036 ریال به تصویب رساند.

شرکت پتروشیمی مروارید نیز از جمله شرکتهای دیگری بود که مقرر شد 49 درصد سهام آن بابت رد دیون به صندوق ذخیره فرهنگیان به قیمت پایه 1332 ریال واگذار شود.

بنابراین گزارش، واگذاری 100 درصد سهام شرکت کالای پتروشیمی از طریق مزایده با قیمت پایه 38937 ریال نیز به تصویب اعضای هیئت عالی واگذاری رسید.

همچنین واگذاری 35 درصد سهام شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی به روش مزایده با 1128 ریال، یکی دیگر از مصوبات جلسه امروز(شنبه) این هیئت بود.

در ادامه جلسه امروز هیئت واگذاری، موضوع تغییر نحوه واگذاری شرکت خدمات کیفیت "آریا اس جی اس" به روش مذاکره نیز مورد تصویب قرار گرفت، زیرا بعد از دو بار انتشار آگهی هنوز خریداری برای آن پیدا نشده بود.

طرح صورتجلسه کمیته اصلاح ساختار شرکتهای توزیع برق از دیگر موضوعات کاری جلسه امروز اعضای هیئت عالی واگذاری بود که بر اساس آن مقرر شد شبکه و تاسیسات متعلق به توانیر به صورت اجازه پنج ساله با رویکرد اجازه به شرط تملیک واگذار شود.

واگذاری 49 درصد سهام حمل و نقل چند وجهی سایپا، زیر مجموعه وزارت راه و ترابری با قیمت پایه هر سهم 1382 ریال نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود.

این گزارش می افزاید، قرار شد کمیته ای مرکب از نمایندگان شرکت مادر تخصصی معاونت آماده سازی سهام سازمان خصوصی سازی تشکیل شود تا در صورت وجود ابهام، در خصوص واگذاری شبکه و تاسیسات متعلق به توانیر آن را رفع کند.

در بخش دیگری از جلسه امروز، واگذاری 50 درصد سهام شرکت ابریشم پارس، زیر مجموعه راه آهن جمهوری اسلامی ایران از طریق مزایده به قیمت پایه 105 هزار ریال به تصویب رسید.

تعیین قیمت پایه 105 هزار و 244 ریال برای واگذاری 10 درصد شرکت کشت و صنعت شهید رجایی زیر مجموعه وزارت کشاورزی، از دیگر مصوبات امروز جلسه هیئت عالی واگذاری بود.