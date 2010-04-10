صدور 1300 جلد شناسنامه جعلی در مقابل دریافت 520 میلیون ریال

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سیروس جودکی در دومین نشست دادگاه تجدید نظر متهمان اختلاس، جعل شناسنامه و رشوه که روز شنبه در سالن شهید بهشتی دادگستری زاهدان برگزار شد، با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون دستگاه های نظارتی، اطلاعاتی در نظام جمهوری اسلامی از این دادگاه توقع دارند که برخورد قانونی به نحوی باشد که بازدارنده برای دیگران، خود افراد متهم و دیگر محکومان باشد و سبب تکرار جرم نشود .

معاون قضایی دادگستری کل سیستان و بلوچستان افزود: همانطور که تابعیت هر ایرانی بسیار محترم است و کسی نمی تواند این حق را بگیرد پذیرش تابعیت هم مهم است و هر کس نمی تواند برابر آن قرار گیرد .

وی بیان داشت: سیستان و بلوچستان با توجه به مسائل خاص مرزی و وضعیت کشورهای افغانستان و پاکستان سالهاست که با پدیده شوم جعل شناسنامه روبه رو است و اتباع بیگانه تمایل بسیار شدیدی دارند که در ایران اقامت کنند که این تمایل سبب بروز تخلف و قانون شکنی هایی می شود .

قاضی رسیدگی کننده پرونده این متهمان گفت: باید این نظارت ها به گونه ای باشد که مانع تکرار تخلف ها شود همانطور که دیدید دستگاه نظارتی حتی بر رأی صادر شده دادگاه بدوی نیز نظارت دقیق داشت و اعتراض کرد .

سیروس جودکی بیان کرد: با این نظارت دقیق پرونده 9 متهم این پرونده که از بیشتر از دوایر دولتی هستند برای اعمال قانون به دادگاه تجدید نظر ارسال شد.

معاون دادگستری کل سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در دادگاه قبلی افراد به اتهام های وارد شده اعتراف کردند و مشخص شد که بیشترین اخذ رشوه از سوی یکی از متهمان 193 میلیون تومان بوده است.

وی افزود: جعل شناسنامه، جعل مهر ثبت احوال و شورای شهر یکی از بخش های ایرانشهر، الصاق عکس، مکاتبات جعلی با دفاتر ازدواج و صدور کارت ملی از عمده اتهام های این افراد است .

جودکی عنوان کرد: متهم ردیف اول بر اساس اعترافهای قبلی در دادگاه بدوی، اعلام داشته که هزار و 320 جلد شناسنامه جعلی نوزاد صادر و در مقابل 520 میلیون ریال پول دریافت کرده است.

وی اضافه کرد: الصاق 690 مورد عکس افراد به شناسنامه های جعلی و دریافت 270 میلیون ریال، صدور 140 کارت ملی و دریافت 28 میلیون ریال از دیگر اتهام های این فرد به شمار می رود که باید ثابت شود فرد مورد نظر حدود 820 میلیون ریال وجه نقد از افرادی که بیشتر افاغنه بودند دریافت کرده است.

معاون قضایی دادگستری کل سیستان و بلوچستان بیان کرد: همچنین در پرونده متهم ردیف دوم جعل یک قطعه مهر ثبت احوال ایرانشهر، 56 جلد شناسنامه مفقودی که آماده عملیات جعل و تحویل به مشتری بود، یک قطعه مهر جعلی شورای اسلامی یکی از مناطق ایرانشهر، 900 برگ تصویر شناسنامه های مردم برای صدور کارت ملی جعلی، یک هزار قطعه عکس برای الصاق به شناسنامه و کارت ملی و حدود پنج هزار برگ فرم های مخصوص ثبت احوال ثبت شده است.

جودکی خاطرنشان کرد: این فرد در مجموع یک میلیارد و 930 میلیون ریال از مردم که بیشتر افراد مشکوک التابعه بودند، اخاذی کرده است .

بررسی این پرونده در دومین جلسه دادگاه تجدید نظر با حضور نماینده دادستان، وکلای متهمان و برخی مالباختگان در شعبه اول دادگاه تجدید نظر سیستان و بلوچستان انجام شد.