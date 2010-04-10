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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۱۹

ملک‌مطیعی در 74 سالگی درگذشت

ملک‌مطیعی در 74 سالگی درگذشت

کیومرث ملک مطیعی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ظهر امروز شنبه در سن 74 سالگی در بیمارستان شریعتی چشم از جهان فرو بست.

به گزارش خبرنگار مهر، زنده‌یاد کیومرث ملک مطیعی امروز شنبه ساعت 14:50 در اثر ایست قلبی در گذشت. البته او سابقه مشکلات گوارشی هم داشت.

کیومرث ملک مطیعی متولد سال 1315 است. او بازی در تئاتر را از سال 1330 در رشت و بازی در سینما را از سال 1350 شروع کرد. این هنرمند بازی در فیلم‌های "حلقه‌های ازدواج"، "گل بارون"، "پسر آدم دختر حوا"، "پوست موز"، "صبح روز هفتم"، "تلخ و شیرین"، "قاعده بازی" و ... را در کارنامه دارد.
 
گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری مهر درگذشت این  بازیگر سینما و تلویزیون ایران را به خانواده‌ ملک مطیعی، دوستان و همکاران آن مرحوم و جامعه هنری سینمای ایران تسلیت می‌گوید.
کد مطلب 1061147

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