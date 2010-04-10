پیست اسکی مشهد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا مختارزاده عصر شنبه در محل سازمان تربیت بدنی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: پیست اسکی مشهد در سال 89 در ارتفاعات دولت‌آباد مشرف به شیرباد افتتاح می شود و در این زمینه عملیات ساخت پیست از سال گذشته آغاز شده و راهسازی در کوه حدود پنج کیلومتر و نصب دستگاه بالا‌بر نیز انجام شده است.

رئیس هیئت اسکی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طبق تنظیماتی که در برنامه هیئت اسکی انجام شده است، استعدادیابی و آموزش و اردوهای تدارکاتی و تورهای ارتقای کیفیت اسکی را در دستور کار قرار گرفته است که برنامه اصلی، استعدادیابی در این رشته است.

وی بیان کرد: استانداری خراسان رضوی نیز با این طرح موافقت کرده و ساخت این پیست را تایید کرده است.

وی ادامه داد: در بخش بانوان در اسکی خراسان رضوی خوشبختانه تا امروز تعدادی شرکت‌کننده حضور داشته اند اما تحرک چندانی ندارند که باید آموزش بیشتری صورت بگیرد اما با این حال استعدادهای خوبی در بانوان استان وجود دارد.

مختارزاده اظهار داشت: بودجه پیست اسکی مشهد از طریق بخش خصوصی و زیر نظر هیئت اسکی خراسان رضوی تامین خواهد شد و رئیس فدراسیون اسکی کشور نیز از این مکان بازدید خواهد کرد.