سقوط یک هواپیمای آمریکایی در افغانستان/ 60 کشته در حمله هوایی به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش آمریکا سقوط یک فروند هواپیمای عمودپرواز خود را در افغانستان تایید کرد. این نخستین بار است که هواپیمایی از این نوع در یک ماموریت جنگی در خارج از آمریکا سقوط می کند.

بر این اساس، یک فروند هواپیمای مدل آسپری که مانند یک بالگرد بلند شده و می نشیند روز گذشته در نزدیکی شهر قلات مرکز ولایت زابل افغانستان سقوط کرده و بر اثر آن 4 نفر کشته شده اند.

در بیانیه ای که به همین مناسبت از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) منتشر شده، آمده است: این هواپیما در 11 کیلومتری قلات سقوط کرده و چهار سرنشین آن کشته شده اند. این هواپیما که به منظور جابجایی نظامیان در مناطق عملیاتی مورد استفاده قرار می گیرد ارزشی حدود 70 میلیون دلار دارد.

ارتش آمریکا پس از آزمایشهای بسیار سرانجام در سال 2007 برای نخستین با به کارگیری این نوع هواپیما در نیروی دریایی و زمینی موافقت کرد. احتمال می رود طالبان افغانستان مسئول حمله به این هواپیما باشد.

خبرگزاری شینهوا نیز گزارش داد که طی حمله هوایی ارتش آمریکا به منطقه خیبر در شمال غرب پاکستان 60 نفر کشته شده اند. در این حمله که مواضع طالبان در بخشهای قبیله نشین این منطقه هدف گرفته همچنین حدود 40 نفر زخمی شده اند.

شبکه تلویزیونی GEO پاکستان اعلام کرد که گمان می رود بیشتر تلفات این حمله را شبه نظامیان تشکیل دهند. بیشتر عملیات ضدتروریستی آمریکاییها در مناطق قبیله ای اوراکزای، کورام و خیبر که به عنوان پناهگاه طالبان شناخته می شود، صورت می گیرد.

این شبکه همچنین گزارش داد که طی درگیریهای نیروهای دولتی پاکستان با شبه نظامیان در وزیرستان جنوبی دست کم 11 نفر از اعضای طالبان کشته شده اند.