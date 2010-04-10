رسیدگی به 317 فقره پرونده زمین خواری در دادگاه عمومی و انقلاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمان تشکیل شعبه 1050 دادگاه عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به پرونده های حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران که به موجب ابلاغیه مورخ چهارم شهریور ماه 88 ریاست قوه قضائیه صورت پذیرفت در مجموع تعداد 317 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، از144 مورد پرونده ارجاعی، متهمین به اتهام انتقال مال غیر و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در استان تهران به میزان دو میلیون و بیست و هفت هزار و سیصد و شصت و شش متر مربع، مجموعا به تحمل یکهزارو 118 ماه و 26 روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیون و یکصد و هشتاد هزار و پانصد ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رفع تصرف از اراضی فوق الذکر محکوم شده اند.

این گزارش در ادامه می افزاید: در مورد وضعیت سایر پرونده های مطروحه موضوع رسیدگی به اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب بوده و یا منتهی به صدور حکم برائت شده است ضمنا مابقی پرونده ها نیز در حال رسیدگی است.