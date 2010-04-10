به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین که عصر امروز - شنبه - در حضور نزدیک به یکصد هوادار آبی پوشان و در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد، ابتدا کادر فنی دقایقی برای بازیکنان صحبت و توصیه های لازم را ارائه کرد و سپس دقایقی از دیدار رفت برابر الاهلی را تماشا کردند.

در تمرین امروز استقلال تهران بازیکنان حدود 10 دقیقه دویدن و زیر نظر کادر فنی به کار با توپ پرداختند. در پایان بازیکنان فوتبال درون گروهی را در قالب دو تیم سبز و آبی برگزار کردند که این بازی بدون گل به پایان رسید. از نکات جالب این تمرین می توان به آمادگی بالای آرش برهانی و محسن یوسفی اشاره کرد.

تمرین تیم استقلال تهران در ساعت 18 و 40 دقیقه به پایان رسید و بازیکنان از ساعت 17 روز یکشنبه تمرینات خود را جهت دیدار مقابل الاهلی عربستان ادامه خواهند داد.

تیم فوتبال استقلال روز سه شنبه جهت برپایی اردوی شبانه روزی قبل از دیدار مقابل الاهلی به هتل المپیک خواهد رفت. مدیر عامل باشگاه استقلال درصدد است تا قبل از دیدار مقابل الاهلی پاداش معوقه بازیکنان را به آنان پرداخت کند.

دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الاهلی عربستان در هفته پنجم هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر روز چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.