درگیری شدید معترضان با نیروهای دولتی 135 مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بر اثر درگیریهای شدیدی که امروز شنبه میان معترضان و نیروهای امنیتی در پایتخت تایلند رخ داد دست کم 135 نفر زخمی شدند.

به گفته رئیس مرکز اورژانس بانکوک، در بین مجروحان 41 نیروی امنیتی و سه نیروی پلیس دیده می شود. این در حالی است که شاهدان عینی از ادامه درگیریهای خشونت بار بین معترضان و نیروهای امنیتی که قصد متفرق کردن آنها را دارند، خبر می دهند.

بر این اساس از صبح امروز شنبه حدود 8 هزار و 500 نفر از سرخ پوشان طرفدار "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر تایلند بدون توجه به هشدارهای دولت در خیابانهای بانکوک حضور یافته اند.

در همین حال خبرگزاری آلمان از حمله این گروه معترض به یک پایگاه نظامی در بانکوک خبر داده است. بر اساس این گزارش پس از برخورد شدید نیروهای امنیتی با معترضان، آنها اقدام به مقابله به مثل کرده و به زد و خورد با نیروهای دولتی پرداخته اند.

همچنین معترضان خشمگین به یک پایگاه نظامی در بانکوک حمله کرده اند. این پایگاه که دست کم 20 تانک زرهی در آن وجود دارد، طی هفته های اخیر مرکز فرماندهی هزاران نفر از نیروهای امنیتی بوده است.

خاطرنشان می شود با گذشت یک ماه از تجمع اعتراض آمیز هواداران شیناواترا در خیابانهای بانکوک، این اقدام در حالی به خشونت کشیده می شود که دولت تایلند تا کنون از پذیرش خواسته های معترضان خودداری کرده است. معترضان خواستار کناره گیری نخست وزیر و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام هستند.