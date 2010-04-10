بیماری های قلبی و عروقی عامل نخست مرگ و میر در مشهد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین پذیرا عصر شنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: اولین علت مرگ و میر در مشهد را همچنان بیماری‌های سیستم گردش خون تشکیل می دهند.

مدیر بهشت رضا(ع) مشهد تصریح کرد: بیماری‌های دستگاه تنفسی و سرطان‌ها در دوره بعدی مرگ و میر قرار دارند.

وی با بیان آمار متوفیان از 25 اسفند سال گذشته تا 15 فروردین امسال اظهار داشت: بیماری‌های قلبی و عروقی 43 درصد کل متوفیان مشهد را تشکیل می دهد که در مدت مشابه سال قبل 36 درصد مرگ و میر شهر به بیماری‌های قلبی اختصاص داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین آمار مرگ و میر از آغاز سال در روز دوم فروردین است که شامل47 متوفی و کمترین روز به 13 فروردین با 20 متوفی اختصاص داشته است.

وی تاکید کرد: در این ایام تعداد 231 جنازه به سایر شهرهای کشور اعزام شده است که تعداد متوفیان مشهدی بر اثر سوانح و حوادث رانندگی در نوروز امسال 36 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه به سال قبل 21 درصد کاهش داشته است.