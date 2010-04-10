500 میلیارد ریال به توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا صفری در جلسه شورای هماهنگی کشاورزی تاکستان که عصر شنبه تشکیل شد، اظهار داشت: با توجه به جایگاه کشاورزی تاکستان که اولین شهر انگور خیز کشور محسوب می شود نگاه ویژه به اصلاح باغها برای رسیدن به باغداری نوین باید مورد توجه قرار گیرد.



وی افزود: ایجاد باغ الگویی و حمایت‌های مختلف برای رسیدن به باغ‌های مدرن پدیده‌ای دور از انتظار نیست که باید برای تحقق آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف یادآور شد: با نگرش واقعی باید با جان و دل کار کنیم تا خود را برای رسیدن به هدف نهایی که خدمت مضاعف به مردم است آماده کنیم.

صفری با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان و شهرستان تاکستان گفت: دشت حاصلخیز قزوین، وجود منابع عظیم آب و خاک، بازارمصرف بزرگ پایتخت در نزدیکی استان و همچنین وجود واحدهای پیشرفته تولید گوشت، به همت بلندی برای برنامه‌ریزی صحیح از این نعمت‌های خدادادی برای توسعه کشاورزی نیاز دارد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: سند توسعه کشاورزی استان با محوریت دشت قزوین تنظیم و سند توسعه کشاورزی شهرستان تاکستان با محوریت باغداری تهیه شده است.

صفری در تشریح سند توسعه کشاورزی استان اظهار داشت: حمایت از توسعه محصولات گلخانه‌ای، توسعه کمی و کیفی محصولات کشاورزی از جمله انگور و کشمش، توسعه تحقیقات، استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی، تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی، ارتقاء برنامه‌های آموزشی و ترویجی و مطالعات آب و خاک و گسترش پروژه‌های انتقال آب در بخش کشاورزی از جمله مهمترین برنامه‌های این سند است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به قزوین هم خاطرنشان کرد: از محل اعغتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان قزوین 500 میلیارد ریال برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی اختصاص داده شده است.

صفری اضافه کرد: همچنین مبلغ 20 میلیارد ریال برای افزایش منابع مالی صندوق سرمایه‌گذاری کشاورزی، 250 میلیارد ریال برای پروژه‌های خشکسالی و 70 میلیارد ریال برای آبیاری تحت فشار اختصاص یافته است.

وی گفت: استان قزوین در اختصاص اعتبارات سرمازدگی رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است.

صفری در پایان از تأسیس مرکز آموزش کشاورزی تاکستان و ارتقا ایستگاه تحقیقات انگور به ایستگاه بین‌المللی تحقیقات انگور در آینده نزدیک هم خبر داد.