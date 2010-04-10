500 میلیارد ریال به توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی قزوین اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا صفری در جلسه شورای هماهنگی کشاورزی تاکستان که عصر شنبه تشکیل شد، اظهار داشت: با توجه به جایگاه کشاورزی تاکستان که اولین شهر انگور خیز کشور محسوب می شود نگاه ویژه به اصلاح باغها برای رسیدن به باغداری نوین باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: ایجاد باغ الگویی و حمایتهای مختلف برای رسیدن به باغهای مدرن پدیدهای دور از انتظار نیست که باید برای تحقق آن برنامه ریزی لازم صورت گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال همت مضاعف، کار مضاعف یادآور شد: با نگرش واقعی باید با جان و دل کار کنیم تا خود را برای رسیدن به هدف نهایی که خدمت مضاعف به مردم است آماده کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین تصریح کرد: سند توسعه کشاورزی استان با محوریت دشت قزوین تنظیم و سند توسعه کشاورزی شهرستان تاکستان با محوریت باغداری تهیه شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین با اشاره به مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به قزوین هم خاطرنشان کرد: از محل اعغتبارات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان قزوین 500 میلیارد ریال برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی اختصاص داده شده است.
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