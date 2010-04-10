رئیس هیئت اسکواش مازندران عضو کمیته فنی فدراسیون شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید اسماعیل احمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص این انتصاب گفت: موفقیت های سال گذشته هیئت مازندران دلیل این تصمیم فدراسیون است.

وی با اشاره به اینکه این تصمیم فدراسیون افتخاری دیگر برای هیئت اسکواش مازندران رقم زد، افزود: هیئت اسکواش مازندران در سال گذشته با توجه به کمبود شدید امکانات دستاوردهای چشمگیری داشته است.

احمدی به آغاز نخستین دوره لیگ اسکواش باز مازندران را یکی از موفقیتها اعلام کرد و اظهار داشت: کسب مقام پنجمی در المپیاد ایرانیان با توجه به نداشتن سالن کورت، کسب مقام سومی انفرادی کورت مسابقات قهرمان کشور توسط سیتا اصغری و کسب مقام سومی تیمی قهرمانی کشور آقایان از موفقیتهای ملی ورزشکاران استان در سال گذشته است.

رئیس هیئت اسکواش مازندران ادامه داد: هیئت اسکواش مازندران در سال گذشته در ارزیابی صورت گرفته از سوی فدراسیون رتبه سوم را در بین استانهای دیگر کسب کرد.

به گفته وی، در سال 88 موفق به راه اندازی هیئت اسکواش شهرستان های جویبار و سواد کوه شدیم و تعداد هیئتهای فعال به شش رسید، با توجه به اینکه با مسئولین تربیت بدنی نور، آمل و محمود آباد نیز مکاتباتی صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص توسعه عمومی اسکواش رایزنی ها و مکاتبات فراوانی با دستگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و پیام نور، شهرداری ها و سازمان زندان ها در جهت راه اندازی اسکواش صورت گرفته است و دیوار اسکواش باز در پارک قائم شهرداری قائم شهر راه اندازی شده و ورزشکاران استفاده می کنند و در ساری نیز در دستورکار شهرداری قرار دارد.