متوسط رسیدن اورژانس مشهد به محل حادثه بیش از هشت دقیقه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود شبستری عصر شنبه در محل دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جمع خبرنگاران افزود: متوسط رسیدن اور‍ژانس به بیمار در مشهد هشت دقیقه و 32 ثانیه است که با توجه به افزایش تعداد پزشکان زن برای نخستین بار در کشور در صدد راه اندازی اورژانس ویژه بانوان مشهد هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: در شش ماه گذشته 100 تخت بیمارستانی و 53 تخت آی.سی.یو به فضای درمانی مشهد اضافه شده است.

وی از راه اندازی دو دانشکده طب سنتی و مکمل و دانشکده علم نوین در آینده ای نزدیک در مشهد خبر داد و اظهار داشت: در این دانشکده ها از تکنولوژی و نانوتکنولوژی استفاده می شود.

وی تاکید کرد: 75 درصد بحث سلامت به وضعیت اجتماعی از جمله استرس و بیکاری و نیز شرایط خود فرد مربوط است و تنها 25 درصد سلامت جامعه در اختیار شبکه های بهداشت و درمان است.

شبستری افزود: کاشمر، تربت جام و قوچان به عنوان قطب های جدید درمانی خراسان رضوی محسوب می شوند که با فعال شدن این مناطق از انتقال بیماران و مصدومان آنها به دیگر شهرستان ها جلوگیری خواهد شد.

