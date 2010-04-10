به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، مجری طرح کارون 4 اظهار داشت: از آنجا که با آبگیری سد کارون 4 خطوط لوله نفت و گاز موجود در محدوه این سد زیر آب می‌رود، پیش از آبگیری سد، خطوط لوله انتقال نفت و گاز جنوب به مرکز و شمال کشور جمعاً به طول هشت کیلومتر جابه‌جا شد.

حسین رنجبران با بیان اهمیت این خطوط لوله نفت و گاز افزود: این خط لوله وظیفه انتقال نفت به پالایشگاه‌های اصفهان، تهران و تبریز و علاوه بر آن، تامین سوخت مورد نیاز تلمبه‌خانه‌های موجود در مسیر این پالایشگاه‌ها را بر عهده دارد.

رنجبران طول مسیری را که خطوط لوله نفت وگاز از مخزن سد کارون 4 عبور می‌کند، 16 کیلومتر خطوط لوله نفت و 16 کیلومتر خطوط لوله گاز اعلام کرد.

وی بیان داشت: به دلیل حساسیت و ایمنی بیشتر، خطوط لوله نفت و گاز در زمان عبور از رودخانه‌ها باید یک مسیر جایگزین نیز برای جلوگیری از بروز خسارت داشته باشند که برای این کار پلی به طول 350 متر و ارتفاع پایه 80 متر بر روی رودخانه بازفت طراحی شده است.

مجری طرح کارون 4 با اشاره به اینکه تاکنون جابه‌جایی 13 کیلومتر خطوط لوله نفت و گاز از مخزن سد کارون 4 حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: در حال حاضر برای اجرای این پروژه حدود 20 میلیارد تومان هزینه شده که پیش‌بینی می‌شود تا پایان عملیات آن حدود 20 میلیارد تومان دیگر هزینه شود.

سد کارون 4 ابتدای فروردین ماه جاری با حضور رئیس جمهور آبگیری شد. این سد با هدف تولید انرژی برق آبی و تنظیم آب رودخانه کارون به میزان 7/3 میلیارد مترمکعب در سال احداث شده است.