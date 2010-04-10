کوچ پرندگان مهاجر از خوزستان آغاز شد

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این تعداد پرنده که از اواخر مهر ماه سال گذشته از مناطق شمالی کشور، روسیه و منطقه سیبری برای گذران فصل زمستان وارد استان شده بودند، با گرم شدن هوا مهاجرت خود را به سمت مناطق سردسیر آغاز کردند.

سید عادل مولا افزود: گونه‌های اردک مرمری، غاز پیشانی سفید، مارگردن، باکلان کوچک، اردک سر سفید، گیلانشاه و عروس غاز از جمله این پرندگان مهاجر ذکرکرد.

وی اضافه کرد: این پرندگان در تالابها و آبگیرهای هور العظیم، ناصری، شادگان، بامدژ، شعیبیه و میانگران، فصل زمستان را سپری کرده اند.

مولا گفت: در سرشماری پرندگان زمستان گذر در خوزستان، برای نخستین بار گونه نادر پلیکان نیز مشاهده شد.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان افزود: از 495 گونه پرنده شناسایی شده در کشور تاکنون 259 گونه پرنده در خوزستان شناسایی شده است.

مولا همچنین با بیان اینکه سال گذشته بیش از 240 هزار قطعه پرنده در مناطق آبی و تالابی جنوب خوزستان سرشماری شده اظهار داشت: پرندگان جوجه‌آور مشتمل بر 59 گونه 21 درصد پرندگان مهاجر به خوزستان و پرنده‌های بومی نیز با81 گونه 28 درصد پرند‌گان مهاجر به تالاب‌های خوزستان را تشکیل می‌دهند.



