به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس اداره حفاری زیر فشار تعادل مخزن این شرکت توضیح داد: حفاری به شیوه زیر فشار تعادل (UNDER BALANCED DRLLING ) یکی از مهم ترین راه های به دست آوردن راندمان بالا در حفاری چاه ها و نیز تکمیل، تعمیر و تعمیق چاه های جدید و قدیم بدون صدمه زدن به مخزن است.

سید محسن موسوی افزود: کاستن از ضایعات حفاری نظیر آسیب دیدگی مخزن، مخارج تامین سیال حفاری و مواد جلوگیری کننده از هرز روی، گیرهای رشته و ادوات حفاری درون چاه ها از جمله مزیت های این شیوه حفاری محسوب می شود.

وی اظهار داشت: نیاز نداشتن به انگیزش اولیه و اسیدکاری چاه و کاهش آلودگی زیست محیطی، همچنین افزایش سرعت حفاری، طولانی شدن عمر مته، بهبود ارزیابی مخزن، افزایش تولید نفت و گاز و در نهایت بهینه کردن تولید از ذخایر هیدروکربوری، از دیگر امتیازهای حفاری زیر فشار تعادل یا فروتعادلی به شمار می آید.

موسوی با بیان اینکه از سال 1287 خورشیدی که نخستین چاه نفت در ایران در مسجدسلیمان حفاری شد تا آذر 1383 تمام روش های به کار گرفته شده برای انجام عملیات حفاری و تکمیل چاه ها به صورت فراتعادلی بوده است، گفت: در این روش به دلیل این که فشار ته چاهی سیال حفاری از فشار مخزن بیشتر است، همیشه شاهد هجوم سیال حفاری به درون سازند هستیم.

رئیس اداره حفاری زیر فشار تعادل مخزن شرکت ملی حفاری ایران افزود: ضایعات حاصل از هجوم در سازندهایی که بالای پوش سنگ (CAP ROCK) قرار دارند، باعث افزایش بیش از حد هزینه های حفاری و در سازندهای زیر پوش سنگ که حاوی هیدروکربن هستند (مخزن) به شدت سبب آسیب دیدگی جبران ناپذیر سنگ مخزن و در نهایت کاهش شاخص بهره دهی چاه می شود.