شهید آوینی دیده بان نظری انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم" رؤیای بیداری" ویژه بزرگداشت شهید سید مرتضی آوینی که عصر امروز شنبه با حضور جمعی از فعالان فرهنگی کشور و جمع زیادی از دانشجویان رشته های مختلف هنری در تالار وزارت کشور برگزار شد حسن رحیم پور ازغدی به تشریح اندیشه شهید آوینی با توجه به مقالات باقیمانده از وی پرداخت.

آثار افرادی چون آوینی متن درسی دانشگاهها شود

وی با بیان اینکه به شدت مراقب باشیم که آوینی و روایت فتح و مقالات او تبدیل به نوستالژی نشود تأکید کرد: دو شیوه برای حذف یک فکر وجود دارد. اول اینکه تا وقتی خود فرد است با اهانت و جوسازی کاری کنیم که صدایش و آثارش شنیده نشود و وقتی رفت کمی منتظر بمانیم اگر فراموش شد که چه بهتر و اگر فراموش نشد روش دوم را به کار می برند و او را تبدیل به قدیسی می کنند که در عین حال مانع خواندن مقالات و اندیشه اش می شوند.

رحیم پور با انتقاد از قرار نگرفتن مقالات متعدد شهید آوینی به عنوان متن درسی در دانشکده های علوم انسانی و هنر تأکید کرد: در ایران اسلامی آثار و نوشته های افرادی چون آوینی بایکوت شده است. نمی گذارند کتابها و مقالات آنها به متن درسی در دانشگاهها شود.



وی از عدم توجه به آثار اندیشمندان و نویسندگانی که در پرتو انقلاب اسلامی ایران مستقلانه به خلق آثار پرداخته اند انتقاد کرد و افزود: به همین دلیل است که ما کمتر هنرمند، شاعر، ادیب و نظریه پرداز برجسته ای دیده ایم که از دانشکده های علوم انسانی و هنر خارج شده باشد.

شهید آوینی؛ دیده بان نظری انقلاب اسلامی ایران

وی با اشاره به هشدار شهید آوینی در مورد ظهور نوعی تفکر سکولاردینی (دینداران قائل به اصالت دنیا) در ایران که در آثار وی مشهود است گفت: شهید آوینی به عنوان دیده بان نظری انقلاب بیست سال پیش مطالبی نوشت که اگر همان زمان خوانده می شد، بسیاری از اتفاقاتی که در دهه دوم و سوم بر سر انقلاب آمد پیش نمی آمد.

رحیم پورازغدی برخی از نوشتارهای شهید آوینی را بازخوانی کرد و افزود: شاید برخی از مطالب شهید آوینی قابل نقد باشد اما جهتگیری او چیزی است که امروز به آن نیاز داریم و خطی است که متعلق به امروز و فردای ماست.

وی خط شکنی شهید آوینی در حوزه نظریه پردازی را بسیار بالاتر از خط شکنی او در دفاع مقدس دانست و گفت: میدانهای مین تهران بسیار خطرناکتر از مینهای فکه است که هنوز خنثی نشده است.

خرق حجاب تکنیک رمز ماندگاری آثار شهید آوینی

در ادامه این مراسم میزگردی با موضوع" تلویزیون و سینما در نگاه شهید آوینی" برگزار شد.

مهدی همایونفر در این میزگرد به تشریح فعالیتهای شهید آوینی از آغاز راه اندازی گروه جهاد تلویزیون تا شهادت وی پرداخت و با اشاره به ورود شهید آوینی به ساخت فیلمهای مستند اجتماعی پس از جنگ، فیلم "قیام للله" را چکیده کارهای این شهید بزرگوار خواند.

حجت الاسلام محسنی نیز شهید آوینی را تجربه انقلاب اسلامی و آثار او را تبلور انقلاب خواند و گفت: به دلیل آشنایی شهید آوینی با سینما، موسیقی، غرب، هنر و ... هیچگاه ظرف و مظروف تلویزیون را از هم جدا ندانست و به همین دلیل وقتی تجربه خود را در کتاب" آیینه جادو" به رشته تحریر در می آورد سخن مک لوهان را تأیید می کند که رسانه همان پیام است.

وی با اشاره به مقاله" تجربه ماندگار" شهید آوینی تأکید کرد: آوینی به خوبی خرق حجاب تکنیک را در عرصه دفاع مقدس نشان داد و در نهایت آن را سینمای اشراقی نامید.

در این مراسم علاوه بر پخش سه مستند کوتاه " انفجار اطلاعات"، "جذابیت در سینما" و "انس حضور" مستند "یک تجربه ماندگار" در چهار قسمت پخش شد که دوستان و همکاران شهید آوینی به تشریح نوع فعالیتهای سید شهیدان اهل قلم از پایان جنگ تحمیلی تا هنگام شهادت وی پرداختند.