بانک اطلاعات خبرنگاران مشهد راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، خراسان رضوی بعد از تهران دومین قطب رسانه های کشور محسوب می شود.

مشهد نیز با دارا بودن سه روزنامه و چند نمایندگی خبرگزاری، تشکیل بانک اطلاعاتی از خبرنگاران فعال در این حوزه ضروری به نظر می رسید.

بعد از تکمیل این بانک اطلاعاتی، اتاق فکرهایی با هدف تعمیق بخشیدن و ایجاد محورها و موضوعات فرهنگی و هنری، ارتقاءسطح علمی خبرنگاران، رونق بخشی و ایجاد تنوع به بخش ها و محورهای مختلف فرهنگی و هنری در رسانه ها و نیز بسترسازی مناسب جهت بهره مندی مدیران شهر از ایده های صاحبنظران فرهنگی و هنری در رسانه ها برپا می شود.



خبرنگاران می توانند با مراجعه به سامانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد به آدرس اینترنتی www.ershadm.ir ، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند.