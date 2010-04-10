قطبی تا جام ملتها سرمربی تیم ملی خواهد بود/ حمایت فدراسیون از قطبی

به گزارش خبرنگارمهر، در این نشست که عصر امروز در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد،علی کفاشیان با منتفنی دانستن بحث حضور سرمربی خارجی در تیم ملی به افشین قطبی اطمینان خاطر داد طبق قرارداد منعقد شده وی تا پایان مسابقات جام ملتهای آسیا نفر اول کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود ولی وی باید از نظرات کمیته فنی و کارشناسان فوتبال در کار هدایت تیم ملی استفاده کند.

کفاشیان با تاکید بر اینکه فدراسیون فوتبال نیز نظارت و ارزیابی کاملی نسبت به عملکرد تیم ملی خواهد داشت تصریح کرد: فدراسیون فوتبال از کادر فنی تیم ملی قاطعانه حمایت می کند و تلاش خواهد کرد تا تمامی شرایط را برای موفقیت تیم ملی فراهم کند.

افشین قطبی نیز ضمن تایید خبر دیدار عصر امروز با رئیس فدراسیون فوتبال ابراز امیدواری کرد با از بین رفتن حاشیه های اخیر تیم ملی بتواند با قدرت و انسجام لازم برای حضور شایسته در جام ملتهای آسیا آماده شود.

وی تصریح کرد: موفقیت تیم ملی در جام ملتهای آسیا دور از دسترس فوتبال ایران نیست ولی در این راه همه باید به سهم خود از تیم ملی حمایت کنند و امیدوارم این حمایت ها بواسطه برخی نتایج ضعیف از بین نرود.

توافق علی کفاشیان و افشین قطبی برای ادامه همکاری قطبی در تیم ملی درحالی صورت می گیرد که خبر مذاکره فدراسیون فوتبال با چند گزینه خارجی ابهاماتی را در خصوص سرنوشت کرسی هدایت تیم ملی به وجود آورده بود. این ابهامات با اظهارات اخیر مهدی تاج در یک برنامه تلویزیونی و ابراز نگرانی وی از ادامه حضور قطبی در تیم ملی شکل پیچیده تری به خود گرفته بود.