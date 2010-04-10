اوضاع داخلی عراق ربطی به عربستان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی مدعی شد مسائل داخلی عراق ربطی به کشورش ندارد.



سعودالفیصل گفت برقراری ثبات در عراق از خارج امکان ندارد، بلکه برخاسته از اراده عراقی است و عربستان هیچ ارتباطی با امور داخلی عراق ندارد.



فیصل در پاسخ به سئوال شبکه تلویزیونی العربیه درباره سفر اخیر ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق و رئیس فهرست العراقیه به عربستان اظهار داشت عربستان در کنار هر عراقی و وحدت و استقلال و حاکمیت عراق بر خاک خود قرار دارد و با تمام سیاستمداران عراقی به طور برابر تعامل می کند.



فیصل همچنین گفت عربستان خواهان برقراری ثبات در عراق و تضمین حاکمیت کامل این کشور بر اراضی خود و برابری همه شهروندان عراقی در برابر قانون با هر هویت و یا دین صرف نظر از ترکیب دولت جدید است.



