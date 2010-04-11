مسعود عصار در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، هفت تن مکمل دامی بین دامداران روستاهای مناطق محروم توزیع خواهد شد.



به گفته وی هزینه اجرای این طرح از محل اعتبارات خشکسالی تامین شده است.

عصار افزود: مکمل های دامی که شامل مواد معدنی و ویتامین ها است در شرایط خشکسالی برای رفع کمبود ویتامین به دامها خورانده می شود.



وی تصریح کرد: میزان و نحوه مصرف این مکمل ها همزمان با واکسیناسیون دامها توسط کارشناسان مربوطه به دامداران آموزش داده می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین گفت: مواد معدنی در انجام بیشتر فعالیتهای بدنی نقش داشته و کمبود آن می تواند موجب کاهش رشد تولید و بروز انواع بیماریها از قبیل پیکا، کزاز علفی، کم خونی و دیستروفی عضلانی شود.



عصار تصریح کرد: تامین انواع عناصر معدنی اصلی و کمیاب مورد نیاز در جیره دام از اهمیت خاصی برخوردار است و معمولا این مواد از طریق استفاده از مکمل های دارویی صورت می گیرد و انجام مداوم این امر به خصوص در دامهایی که از مرتع تغذیه می شوند تا حدی مشکل است و خطر کمبود مواد معدنی و خسارت اقتصادی حاصله وجود دارد.

وی توزیع این مکمل ها در بین دامداران را به صورت رایگان اعلام کرد و گفت: برای اجرای این طرح حدود 200 میلیون ریال هزینه شده است.

استان قزوین دارای بیش از سه میلیون واحد دامی است.