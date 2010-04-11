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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۶

از گمرک انزلی:

یک میلیون کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر شد

یک میلیون کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی به خارج از کشور صادر شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی انزلی از صدور یک میلیون و 280 هزار و 910 کیلوگرم انواع محصولات کشاورزی از گمرک انزلی به خارج از کشور خبر داد.

محمدرضا ملائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محصولات کشاورزی صادر شده که شامل چای، کشمش و خرما بوده به ارزش 23.37 میلیارد ریال از طریق گمرک بندر انزلی به کشورهای روسیه، ترکیه و ازبکستان صادر شده است.

وی عنوان کرد: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ازنظر وزنی 26.3 درصد و از نظر ریالی 15.8 درصد کاهش نشان می دهند.

مدیر جهاد کشاورزی انزلی ادامه داد: همچنین مقدار 27 هزار و 581 مترمکعب چوب از کشور روسیه و از طریق گمرک بندر انزلی وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.5 درصد کاهش داشته است.

کد مطلب 1061230

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