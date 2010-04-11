به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تکواندو قصد دارد در نقاط مختلف دنیا مراکزی آموزشی تحت عنوان مرکز جهانی توسعه و گسترش تکواندو احداث نماید. این نهاد بین المللی راه اندازی یکی از این مراکز را سال گذشته به ایران واگذار کرد. مرکزی که باید تا ابتدای سال 2010 راه اندازی می شد.

در حالی که مسئولان فدراسیون تکواندو با رایزنی های مختلف موفق به احدات این مرکز نشده و زمان نیز در حال اتمام بود علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی هشتم اسفندماه گذشته از واگذاری آکادمی پینگ پنگ به تکواندو برای احداث این مرکز خبر داد.

همین خبر باعث خوشحالی اهالی این رشته المپیکی شد. چرا که تکواندو ایران با وجود کسب عناوین متعدد قهرمانی و نایب قهرمانی در رقابتهای جهانی و آسیایی به خصوص کسب خوشرنگ ترین مدالهای المپیک به چنین مرکزی برای بهره گیری از توان علمی و فنی بالا نیاز داشت.

اهمیت این مراکز به حدی است که دکتر" چو" رئیس فدراسیون جهانی نیز دعوت ایران را پذیرفته و قرار است بزودی برای افتتاح آن به تهران سفر کند. با این وجود تاکنون آکادمی پینگ پنگ به فدراسیون تکواندو تحویل داده نشده تا امور مربوط به تکواندو در آن انجام شود. هنوز مسئولان فدراسیون مربوطه به همراه تجهیزات خود در محل فوق حضور دارند.

مسئولان فدراسیون امیدوارند این امر یعنی واگذاری ساختمان فوق که در مجاورت سالن خانه تکواندو قرار دارد خیلی سریع انجام شود ولی هنوز زمان دقیق آن مشخص نشده است. گویا هنوز محلی برای استقرار آکادمی پینگ پنگ که مورد قبول متولیان باشد پیدا نشده است.

حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی چهارشنبه گذشته در مراسم اختتامیه جام فجر در مورد زمان واگذاری مرکز فوق به خبرنگار مهر بدون اعلام زمان خاصی تنها به گفتن این جمله که "برنامه ریزی برای واگذاری انجام شده است"، اکتفا کرد.

سازمان تربیت بدنی در حالی تصمیم گرفته است که به تکواندو آکادمی اختصاصی بدهد که تنیس روی میز ایران بیش از گذشته به این اکادمی نیاز دارد و مسئولان سازمان نباید برای پیشرفت تکواندو عامل پسرفت پینگ پنگ شوند. اگر قرار است اتفاق مثبتی رخ دهد ابتدا باید تکلیف فدراسیون تنیس روی میز مشخص شود بعد فکری به حال تکواندو کرد.