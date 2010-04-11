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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۸:۳۳

200 میلیارد ریال برای بخش فرهنگی گلستان تخصیص یافت

200 میلیارد ریال برای بخش فرهنگی گلستان تخصیص یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم مینودشت، کلاله و مراوه تپه در مجلس گفت: 200 میلیارد ریال برای بخش فرهنگی گلستان در سال جاری تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید نجیب حسینی عصر شنبه در شورای اداری کلاله افزود: این درحالیست که در سال جاری 15 هزار میلیارد ریال به بخش فرهنگی کشور تخصیص یافت و بودجه فرهنگی کشور نسبت به قبل بیشتر شده است.

وی با اشاره به شعار سال جاری اظهار داشت: این شعارها باید عملیاتی و کاربردی شوند و مختص یک سال خاص نیست.
 
وی خاطرنشان کرد: مدیران استان باید با توجه به منافع ملی برنامه ریزی کنند تا مشکلات و محرومیتهای موجود در استان برطرف شود.
 
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: توجه به بخش کشاورزی، مسکن مهر و توجه به اشتغال از جمله اولویتهای دولت دهم است و مسئولان استان نیز باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند.
 
فتح الله نوری افزود: همچنین در دولت دهم به بخش فرهنگی نیز توجه خاصی شده است و این محور از محورهای مهم سفرهای سوم استانی دولت است.
 
وی از مسئولان استان خواست تا با شناسایی مشکلات برای رفع آن در استان برنامه ریزی کنند و نسبت به توسعه اشتغال و رفع موانع مسکن مهر تلاش شود.
 
سید مهدی موسوی خورشیدی فرماندار کلاله نیز خواستار تسریع در اجرای طرحهای این شهرستان شد و گفت: عملیات ساخت پل کنار گذر کلاله پس از سالها تمام نشده است.
 
شهرستان 154 هزار نفری کلاله در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1061237

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