200 میلیارد ریال برای بخش فرهنگی گلستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید نجیب حسینی عصر شنبه در شورای اداری کلاله افزود: این درحالیست که در سال جاری 15 هزار میلیارد ریال به بخش فرهنگی کشور تخصیص یافت و بودجه فرهنگی کشور نسبت به قبل بیشتر شده است.

وی با اشاره به شعار سال جاری اظهار داشت: این شعارها باید عملیاتی و کاربردی شوند و مختص یک سال خاص نیست.

وی خاطرنشان کرد: مدیران استان باید با توجه به منافع ملی برنامه ریزی کنند تا مشکلات و محرومیتهای موجود در استان برطرف شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان نیز گفت: توجه به بخش کشاورزی، مسکن مهر و توجه به اشتغال از جمله اولویتهای دولت دهم است و مسئولان استان نیز باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند.

فتح الله نوری افزود: همچنین در دولت دهم به بخش فرهنگی نیز توجه خاصی شده است و این محور از محورهای مهم سفرهای سوم استانی دولت است.

وی از مسئولان استان خواست تا با شناسایی مشکلات برای رفع آن در استان برنامه ریزی کنند و نسبت به توسعه اشتغال و رفع موانع مسکن مهر تلاش شود.

سید مهدی موسوی خورشیدی فرماندار کلاله نیز خواستار تسریع در اجرای طرحهای این شهرستان شد و گفت: عملیات ساخت پل کنار گذر کلاله پس از سالها تمام نشده است.

شهرستان 154 هزار نفری کلاله در شرق گلستان واقع شده است.