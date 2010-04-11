50 درصد روستاهای بخش مرکزی دماوند از نعمت گاز بی بهره اند

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، معضل فقدان گاز شهری در بیشتر روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند با وجود سردسیری بودن این مناطق همچنان وجود دارد و دیده می شود برخی نواحی دیگر استان تهران که از آب و هوای نسبتا گرمتری برخوردارند، جشن شهرستان سبز خود را برگزار کرده اند.

در بخش مرکزی شهرستان دماوند 36 روستا وجود دارد که تنها 15 روستا از این مجموع دارای گاز شهری هستند و سایر این مناطق زمستان سال گذشته را بدون داشتن این موهبت و البته با سختی بسیار گذرانده اند.

بخشدار بخش مرکزی شهرستان دماوند با بیان اینکه کمتر از 50 درصد روستاهای این بخش دارای گاز شهری هستند، خاطرنشان کرد: از 36 روستای بخش مرکزی شهرستان دماوند تنها 15 روستا از این نعمت بهره مند هستند.

موسی بهرامی با اشاره به برخی پروژه های نیمه کاره گازرسانی بخش مرکزی شهرستان دماوند اظهار داشت: باتوجه به نامگذاری سال 1389 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف تلاش خواهیم کرد تا پروژه های نیمه تمام گازرسانی روستاهای بخش مرکزی نظیر "آرو"، "سیدآباد" و "زان ولومان" را با پیگیریهای مستمر به پایان برسانیم.

این مسئول در ادامه بیان داشت: اگر بتوانیم تا فرارسیدن فصل سرما چند طرح گاز رسانی نیمه کاره روستاهای بخش مرکزی شهرستان دماوند را به پایان برسانیم تعداد نقاط دارای گاز شهری این بخش به بالای 50 درصد خواهد رسید.

بخش مرکزی دماوند نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و درمجموع 36 روستا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" وجود دارد.