مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

با آغاز ثبت نام از امروز؛ تاریخ برگزاری آزمون دستیار تخصصی دندانپزشکی اعلام شد

ابراز امیدواری آمریکا به همراه کردن چین علیه ایران

نحوه ثبت نام و گروههای مشمول اعزام به حج عمره دانشجویی اعلام شد



ایران :

وزیر آموزش و پرورش با تشریح جزئیات استخدام 40 هزار کارشناس خبر داد: خدمات کامل درمانی فرهنگیان با بیمه طلایی

وزیر مسکن و شهرسازی: کاهش 6 درصدی اجاره بهای مسکن

معاون اجرایی نمایشگاه اعلام کرد: 80 کشور جهان در نمایشگاه کتاب تهران

ابرار:

ساعت کاری پرستاران از اول اردیبهشت کاهش می یابد

افزایش قیمت بنزین در بازارهای جهانی

اوباما: هیچ تضمینی برای تغییر رفتار ایران با اعمال تحریم وجود ندارد



ابتکار:

مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد: همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها

شکایت رسمی دفتر ریاست جمهوری از نادران

موافقت سازمان تربیت بدنی با برکناری قطبی؛ زیدان به ایران می آید



اسرار:

سخنگوی وزارت امور خارجه خبر داد: دعوت از بان کی مون و آمانو برای شرکت در کنفرانس تهران

در نخستین جلسه سال جدید صورت گرفت؛ تصویب ماده یک سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص

جزئیات پذیرش دانشجوی فوق لیسانس بدون پایان نامه



اطلاعات:

تصویب طرح تجمیع انتخابات 4 گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بازتاب جهانی دستیابی ایران به فن آوری های جدید هسته ای

مرگ رئیس جمهوری لهستان در سانحه سقوط توپولف



تفاهم:

وزیر مسکن و شهرسازی: قیمت مسکن کاهش می یابد

خرید برگ سبز به سازمان چای شمال واگذار شد

اقدامات دولت برای بیمه و مسکن خبرنگاران



تهران امروز:

فرار بزرگ در ایلام

توپولف روسی متحد آمریکا را کشت

طرح خروج دانشگاهها از تهران



پول:

بانک مرکزی با پذیره نویسی یک بانک نظامی دیگر موافقت کرد: صدور مجوز بانک ایرانیان به نام ارتش

وزارت علوم برای زلزله پایتخت چاره اندیشی می کند؛ طرح خروج دانشگاهها از تهران

رئیس جمهور و مقامات لهستان در حادثه هوایی جان باختند؛ توپولوف ملت دیگری را عزادار کرد



جام جم :

زندانیان در حصار 3 مشکل

آموزش فنی و حرفه ای امسال رایگان می شود

رئیس جمهور لهستان هم قربانی توپولوف شد!



جوان:

وام قرض الحسنه 20 میلیونی برای خانه های فرسوده

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: برگزاری انتخابات در ایران هر دو سال یک بار

سناریوپردازی جدید آمریکا درباره سپاه، طعم توهم دارد! از تراژدی ترور مغزها تا کمدی جاسوسی هسته ای



جمهوری اسلامی:

فرمانده کل ارتش: توان بازدارندگی ارتش در اوج قرار دارد

اوباما: بعید می دانم تحریم اقتصادی تاثیری بر تغییر رفتار هسته ای ایران داشته باشد

اعلام جزئیات بیمه جدید معلمان



حمایت:

مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد: تجمیع انتخابات ریاست جمهوری، شوراها و خبرگان

امسال؛ ثبات قیمت ها و کاهش اجاره بها

وزیر آموزش و پرورش خواستار شد: مدیران، مدارس را قرآنی کنند



خراسان:

رئیس جمهور و جمعی از مقام های بلندپایه لهستان در سقوط هواپیمای توپولوف کشته شدند

جزئیات استخدام 40 هزار نیرو در آموزش و پرورش و بیمه طلایی فرهنگیان تشریح شد

وزیر مسکن: اجاره بهای مسکن 5 تا 6 درصد کاهش یافت



دنیای اقتصاد:

فرصت های خصوصی سازی در سال 89

در مجمع تشخیص اتخاذ شد؛ تصمیمات جدید برای انتخابات

در روسیه اتفاق افتاد؛ مرگ رئیس جمهور لهستان در سقوط توپولوف



سیاست روز:

وزیر مسکن و شهرسازی: قیمت مسکن روز به روز کاهش می یابد

شکایت رسمی دولت از نادران

سرنگونی توپولوف ریاست جمهوری لهستان با 132 قربانی



فرهنگ آشتی:

کیومرث ملک مطیعی درگذشت؛ وداع در "زیر آسمان شهر"

طرح تجمیع انتخابات تصویب شد

رئیس پارلمان، موقتا رئیس دولت لهستان شد



فرهیختگان:

بازخوانی پرونده گزارش تفریغ؛ انحراف 72 درصدی از بودجه 87

امروز برگزار می شود؛ انتخابات ریاست جمهوری سودان پس از 24 سال

توپولف، رئیس جمهور لهستان را به کشتن داد



کاروکارگر:

محجوب با اشاره به احتمال افزایش درآمد دولت به 35 هزار میلیارد تومان: مردم از تصمیم های شتابزده مجلس درباره هدفمند سازی نمی گذرند

فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد: تولید انبوه سلاح های جنگ نامتقارن در کشور

کیومرث ملک مطیعی هنرمند سینما و تئاتر درگذشت



کیهان:

کارشناسان در گفتگو با کیهان مطرح کردند: همت و کار مضاعف منشور اقتصادی سال 89

رئیس حکومت موقت: دولت رنگی قرقیزستان را غارت کرده است

پرونده 270 میلیارد تومانی زمین خواری در پی گزارش کیهان به جریان افتاد



گسترش:

هیئت 100 نفره صنعتی- تجاری برزیل در تهران

رئیس جمهوری لهستان در سقوط هواپیما کشته شد

با حضور وزیر راه و ترابری؛ نخستین قطار خود کششی ساخت داخل به راه آهن تحویل شد



وطن امروز:

132 کشته در سقوط هواپیمای رئیس جمهور لهستان

معاون امنیتی وزارت کشور خبر داد: درخواست امان نامه توسط اعضای گروهک ریگی

پس از کرم رضایی و بنفشه خواه؛ کیومرث ملک مطیعی هم درگذشت



همشهری:

کارشناسان اقتصادی در پی اختلاف دولت و مجلس بر سر منابع مالی هشدار دادند: بی توجهی به اولویت های قانون هدفمند کردن یارانه ها

قالیباف: دیوار پادگان قلعه مرغی، اردیبهشت برچیده می شود

مرگ رئیس جمهور لهستان در سانحه سقوط توپولف



هدف واقتصاد:

8 سناریوی دولت در مورد جدول تغییر قیمت ها

مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد: تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراها و انتخابات مجلس با خبرگان

رئیس اتاق تهران مطرح کرد: رضایت نسبی بخش خصوصی از بسته بانک مرکزی