مسیر مواصلاتی "آبسرد" دماوند به "ایوانکی" چهار بانده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، جاده مواصلاتی شهر "آبسرد" شهرستان دماوند به "ایوانکی" گرمسار از توابع استان سمنان توسط دو گروه راهسازی بخش خصوصی چهار بانده خواهد شد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دماوند با اعلام این خبر افزود: پروژه چهار بانده شدن جاده آبسرد به ایوانکی از جمله مصوبات دور دوم سفرهای هیات دولت به شهرستان دماوند است.

محمدرضا موسوی طرح فوق را مهمترین پروژه سال جاری شهرستان دماوند دانست و گفت: این پروژه در مراحل فراخوان و مناقصه قرار دارد و قصد داریم تا عملیات چهار بانده شدن ایوانکی به آبسرد را به دو پیمانکار واگذار کنیم.

این مسئول در تشریح دلایل واگذاری پروژه مذکور به دو پیمانکار خاطرنشان کرد: واگذاری این طرح به دو گروه مجزا از طریق ایجاد رقابت بین پیمانکاران و تقسیم نیرو، فکر و تجهیزات به دو بخش، افزایش سرعت عملیات راهسازی یاد شده را در پی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چرا سرعت عملیات راهسازی این طرح در سمنان شتاب بیشتری دارد، یادآور شد: جاده ایوانکی به آبسرد یک پروژه مشترک بین دو استان جدا از یکدیگر است و مقایسه اجرای این دو طرح باید با توجه به شرایط مختلفی صورت گیرد.

کندی سرعت اجرای پروژه راهسازی در مناطق کوهستانی طبیعی است

موسوی ادامه داد: شرایط جغرافیای سمنان به دلیل دشت بودن برای پیشروی عملیاتهای راه سازی مناسبتر است اما دماوند منطقه ای کوهستانی به شمار می رود و طبعا کندی سرعت اینگونه پروژه ها در چنین نقاطی منطقی می باشد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دماوند از تعیین زمان برای راه اندازی این طرح خودداری کرد و اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به اعتبارات مالی از یک سو و امکان وجود معارضین شخصی احتمالی در زمینهای عبوری مسیر از سویی دیگر، نمی توان زمان افتتاح و راه اندازی مشخصی را معین کرد.

شهرستان دماوند با مساحتی حدود ۱۸۸ هزار هکتار در محدوده شهرستان‌های فیروزکوه، آمل، ورامین، گرمسار و تهران قرار دارد که متوسط ارتفاع آن از سطح دریا حدود دو هزار متر است و بر طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵مرکز ملی آمار ایران تعداد 27 هزار و 418 خانوار شامل 96 هزار و 860 نفر در این شهرستان سکونت دارند.