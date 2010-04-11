تیم فوتبال بارسا به رئال مادرید هم رحم نکرد / بوی خوش قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا بامداد امروز در چارچوب هفته سی و یکم رقابت های لالیگا در حضور 80 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو با نتیجه 2 بر صفر مقابل رئال مادرید پیروز شد و به صدر جدول رده بندی رقابت های لالیگا صعود کرد.

برای بارسا در این دیدار لیونل مسی (33) و پدرو رودریگوئز (56) گلزنی کردند تا به روند 12 پیروزی پیاپی رئال مادرید در رقابت های لالیگا پایان دهند.

بارسلونا که این روزها دوران پررونقی را پشت سر می گذارد و با بازی های درخشان خود راهی مرحله نیمه نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده، با پیروزی مقابل رئال مادرید بخت تکرار قهرمانی در رقابت های لالیگا را هم افزایش داد.

در سایر دیدارهای هفته سی و یکم نتایج زیر حاصل شد:

* مالاگا یک - سویا 2

* تنه ریف صفر - وایادولید صفر

* ویارئال یک - اسپورتینگ گیخون صفر

* خه رس صفر - ختافه یک



این رقابت ها امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* آتلتیک بیلبائو - آلمریا

* دپورتیوولاکرونا - سانتاندر

* اوساسونا - زاراگوزا

* اسپانیول - آتلتیکومادرید

* مایورکا - والنسیا

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 80 امتیاز

2- رئال مادرید 77 امتیاز

3- والنسیا 56 امتیاز - یک بازی کمتر

4- سویا 51 امتیاز

18- تنه ریف 26 امتیاز

19- وایادولید 25 امتیاز

20- خه رس 23 امتیاز