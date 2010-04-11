اینتر متوقف شد/ رم در آستانه صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابت های سری آ دیشب در چارچوب هفته سی و سوم رقابت ها در زمین فیورنتینا با نتیجه 2 بر 2 متوقف شد. کریرسون (11) و کرولدروپ (82) برای فیورنتینا گل زدند و گل های اینتر را میلیتو (74) و اتوئو (81) به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته ناپولی در زمین خود با نتیجه 3 بر 2 مقابل پارما تن به شکست داد.

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* میلان - کاتانیا

* رم - آتالانتا

* بولونیا - لاتزیو

* یوونتوس - کالیاری

* لیورنو - اودینزه

* پالرمو - کیه وو

* سیه نا - باری

* سامپدوریا - جنوآ

جدول رده بندی:

1- اینتر 67 امتیاز - یک بازی بیشتر

2- رم 65 امتیاز

3- میلان 63 امتیاز

4- پالرمو 51 امتیاز

------------------------------------

18- آتالانتا 31 امتیاز

19- سیه نا 26 امتیاز

20- لیورنو 26 امتیاز