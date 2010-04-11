اینتر متوقف شد/ رم در آستانه صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابت های سری آ دیشب در چارچوب هفته سی و سوم رقابت ها در زمین فیورنتینا با نتیجه 2 بر 2 متوقف شد. کریرسون (11) و کرولدروپ (82) برای فیورنتینا گل زدند و گل های اینتر را میلیتو (74) و اتوئو (81) به ثمر رساندند.
در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته ناپولی در زمین خود با نتیجه 3 بر 2 مقابل پارما تن به شکست داد.
این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* میلان - کاتانیا
* رم - آتالانتا
* بولونیا - لاتزیو
* یوونتوس - کالیاری
* لیورنو - اودینزه
* پالرمو - کیه وو
* سیه نا - باری
* سامپدوریا - جنوآ
جدول رده بندی:
1- اینتر 67 امتیاز - یک بازی بیشتر
2- رم 65 امتیاز
3- میلان 63 امتیاز
4- پالرمو 51 امتیاز
------------------------------------
18- آتالانتا 31 امتیاز
19- سیه نا 26 امتیاز
20- لیورنو 26 امتیاز
نظر شما