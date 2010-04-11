  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۰۴

هفته سی و سوم سری آ /

اینتر متوقف شد/ رم در آستانه صدرنشینی

تیم فوتبال اینتر با توقف مقابل فیورنتینا این فرصت را به رم داد تا با برتری مقابل آتالانتا در دیدار امروز به صدر جدول رده بندی رقابت های سری آ صعود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرنشین رقابت های سری آ دیشب در چارچوب هفته سی و سوم رقابت ها در زمین فیورنتینا با نتیجه 2 بر 2 متوقف شد. کریرسون (11) و کرولدروپ (82) برای فیورنتینا گل زدند و گل های اینتر را میلیتو (74) و اتوئو (81) به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته ناپولی در زمین خود با نتیجه 3 بر 2 مقابل پارما تن به شکست داد.

این رقابت ها امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* میلان - کاتانیا
* رم - آتالانتا
* بولونیا - لاتزیو
* یوونتوس - کالیاری
* لیورنو - اودینزه
* پالرمو - کیه وو
* سیه نا - باری
* سامپدوریا - جنوآ

جدول رده بندی:
1- اینتر 67 امتیاز - یک بازی بیشتر
2- رم 65 امتیاز
3- میلان 63 امتیاز
4- پالرمو 51 امتیاز
------------------------------------
18- آتالانتا 31 امتیاز
19- سیه نا 26 امتیاز
20- لیورنو 26 امتیاز

کد خبر 1061272

