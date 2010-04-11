کلینتون با رئیس دولت موقت قرقیزستان رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هیلاری کلینتون" در گفتگو با "رزا اوتانبایف" آخرین تحولات قرقیزستان را بررسی کرد.

مهمترین محور مذاکرات کلینتون با رئیس دولت موقت قرقیزستان وضعیت پایگاه ماناس و حضور نظامیان آمریکایی در آن بود.

در جریان اعتراض های هفته گذشته مردم قرقیزستان، پایگاه ماناس به محاصره مردم درآمد و از آنجا که مردم این کشور با حضور نظامیان آمریکایی در خاک کشورشان مخالف هستند آمریکا مجبور شد تا از روز گذشته پرواز هواپیماهای خود به این پایگاه را متوقف کرد.

این درحالی است که معترضین قرقیزستانی خواستار دریافت کمک از روسیه برای شکل دهی دولت جدید خود هستند.

بر اساس این گزارش، قرقیزستان به دلیل واقع شدن در منطقه ای استراتژیک و همسایه بودن با افغانستان کشوری مهم در عملیات ناتو در افغانستان محسوب می شود.

در هفته گذشته موج اعتراض به سیاست های دولت قرقیزستان به اوج خود رسید و روز چهارشنبه منجر به سقوط دولت شد و پس از آن رزا اوتانبایف، وزیر خارجه پیشین، ریاست دولت موقت را به دست گرفت.