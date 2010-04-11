توافق درباره شرایط نخست وزیر آتی عراق/ جریان صدر درپی 10 وزارتخانه

به گزارش خبرگزاری مهر یکی از رهبران جریان صدر در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط اظهار اشت: این پیشنهادات از سوی ائتلاف دولت قانون برای حمایت از انتخاب مجدد نوری المالکی به عنوان نخست وزیر جدید داده شده است.

وی تاکید کرد: "مقتدی صدر" (رهبر جریان صدر) به زودی در گفتگوی تلویزیونی با یکی از شبکه های ماهواره ای جزئیات این پیشنهادات را اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از ائتلاف های عراقی پیشنهاد ارائه 10 وزارتخانه دولت جدید را به جریان صدر در ازای حمایت از نامزد آن ائتلاف کرده است، اظهار داشت: جریان صدر در هر صورت 10 وزارتخانه دولت جدی عراق را در اختیار خواهد داشت و ما در این مسئله زیر بار هیچ گونه معامله ای نمی رویم.

از سوی دیگر، با وجود گمانه زنی های قبلی درباره تشکیل یک جبهه واحد از سوی ائتلاف مالکی و حکیم برای تشکیل دولت آتی عراق، همچنان در این مسئله پیشرفتی حاصل نشده است.

ائتلاف حکیم و مالکی از آنجا مهم است که در صورت تشکیل آن، اکثریت پارلمان در اختیار آنان قرار می گیرد و ابهامات در زمینه تشکیل دولت آتی عراق از بین می رود، البته یکی از اصلی ترین اختلافات دو طرف در این مسئله مخالفت ائتلاف ملی عراق (حکیم) با نخست وزیری مجدد مالکی است، که به نظر می رسد لا ینحل باقی مانده است.

"عباس الخفاجی" از مقامات مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری "عمار حکیم" در این باره اظهار داشت: ائتلاف ملی خواهان رئیس جمهوری است که به مسئله روابط با همسایگان عراق را به چالش نیاندازد.

وی با اشاره به اینکه گفتگوهای میان ائتلاف مالکی و حکیم همچنان در مراحل ابتدایی قرار دارد، اظهار داشت: در این مذاکرات درباره شرایط لازم برای نخست وزیر آتی عراق توافق صورت گرفته است.

الخفاجی افزود: بر این اساس نخست وزیر آتی عراق نباید شخصیتی باشد که به رابطه با همسایگان آسیب وارد نماید، همچنین باید علاوه بر داشتن تجارب و لیاقت های لازم از فرد گرایی دوری جسته و مورد تایید تمام جریان های سیاسی باشد.