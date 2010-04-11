بایرن مونیخ متوقف شد/ شکست شالکه

به گزارش خبرگزاری مهر ، بایرن مونیخ در چارچوب هفته سی ام رقابت های بوندس لیگا در زمین بایرلورکوزن با تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد. بایرن در دقیقه 51 با ضربه پنالتی آرین روبن از حریف خود پیش افتاد اما ویدال در دقیقه 59 بازی را به تساوی کشید.

شالکه در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 4 بر 2 در زمین هانوفر تن به شکست داد. وسترمان (17 - گل به خودی)، دی کی یا (29 و 90) و بالیچ (80) گل های هانوفر را به ثمر رساندند. ادو (46) و راکیتیچ (52 - پنالتی) هم برای شالکه گل زدند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیر حاصل شد:

* هرتابرلین صفر - اشتوتگارت یک

* هوفنهایم صفر - کلن 2

* ماینز یک - بروسیا دورتموند صفر

* وردربرمن 4 - فرایبورگ صفر



این رقابت ها امروز با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* بوخوم - هامبورگ

* نورنبرگ - ولفسبورگ

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 60 امتیاز

2- شالکه 58 امتیاز

3- بایرلورکوزن 54 امتیاز

4- بروسیا دورتموند 52 امتیاز

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16- هانوفر 27 امتیاز

17- فرایبورگ 25 امتیاز

18- هرتابرلین 22 امتیاز