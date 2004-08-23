تا پايان سال 88 ظرفيت توليد فولاد خام در كشور به حدود 28 ميليون تن مي رسد

معاون شركت ملي فولاد ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر، با اشاره به سهم بخش خصوصي در توليد فولاد خام گفت: سهم بخش خصوصي از افزايش ظرفيت فولاد خام در پايان سال 88 حدود 7/6 ميليون تن خواهد بود اما سهم بخش خصوصي در توليد محصول نهايي( ورق، ميلگرد و تير آهن) افزايش خواهد يافت و بخش دولتي وارد توليد محصول نهايي نخواهد شد مگر در موارد استثنا.

بهمن عيار رضايي افزود: شركت ملي فولاد ايران براي 7/14 ميليون تن ظرفيت مجوز لازم را دارد و براي مابقي تا سقف حدود 28ميليون تن ، سازمان توسعه درخواست مجوز از شوراي اقتصاد را خواهد كرد.

وي، تصريح كرد: تا پايان امسال توليد فولاد خام در كشور به بيش از10ميليون تن خواهد رسيد و افزايش ظرفيت نيز در گروه ملي صنعتي فولاد، فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان و فولاد خوزستان درحال انجام است كه با باز شدن LC قرارداد فولاد هرمزگان به ميزان 5/1 ميليون تن ، مجوز 7/14 ميليون تن به پايان خواهد رسيد.

رضايي، با اشاره به طرح هاي پيشنهادي براي افزايش ظرفيت توسعه فولاد خام دربرنامه چهارم توسعه اقتصادي گفت: اين طرح ها شامل طرح هاي جديد انرژي بر حدود پنج ميليون و400 هزار تن، طرح هاي خصوصي سازي حدود سه ميليون و200 هزار تن، طرح هاي مشترك خصوصي و دولتي دو ميليون و 350 هزار تن، طرح هاي دولتي حدود پنج ميليون تن و كل ايجاد ظرفيت در برنامه چهارم 14 ميليون و 350 هزار تن خواهد بود.