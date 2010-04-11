جزئیات سفر نجار به باکو/ سفر وزیرکشور به 14 کشور همسایه

مهدی محمدی فرد، معاون پارلمانی وزیر کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: دور جدید سفرهای وزیر کشور در سالجاری، به 14 کشور همسایه آغاز شده است و در سفر به کشور آذربایجان، استانداران گیلان، آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل به همراه وزیر کشور به مدت 4 روز از دو استان کشور آذربایجان، بازدید می کنند.

معاون پارلمانی وزیر کشور، دیدار با رئیس جمهور آذربایجان، وزیران اقتصادی، بازرگانی و بخش خصوصی را از دیگر برنامه های این سفر عنوان کرد.

محمدی فرد با بیان اینکه در این سفر چند تن از بازرگانان وتجار داخلی نیز با هیئت همراه سفر می کنند، ادامه داد: این سفر با هدف تقویت فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در بخش های خصوصی و دولتی ومشارکت میان دو کشور در این زمینه ها انجام می شود.

وی پیش بینی کرد، در سفرهای بعدی اقلیم کرد نشین کشور عراق، ترکمنستان و قزاقستان در اولویت برنامه سفری وزیر کشور باشند.

محمدی فرد با بیان اینکه سفرهای خارجی به منظور عملی کردن دستور رئیس جمهور مبنی بر اولویت بندی وزارت خانه ها و فعالیت در حوزه بین الملل به منظور افزایش مشارکت و فعالیت در زمینه های فرهنگی و اقتصادی با کشورهای دنیا، است اظهارداشت: بر این اساس وزارت کشور با اولویت 14 کشور دوست و همسایه زمینه های فعالیت های مشترک اقتصادی را ایجاد می کند.

مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، اواسط اسفندماه سال 88 در صدر هیئت سیاسی و با هدف تقویت مناسبات دو جانبه، به کشور قطر سفر کرد. در این سفر، توافقنامه‌ای امنیتی با موضوعات مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته، مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر جرائمی که امنیت دو کشور همسایه را تهدید می کند و نیز همکاری در زمینه گشت زنی دریایی میان وزرای دو کشور امضا شد.