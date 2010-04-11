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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۹:۲۴

کشف سرقت کتابهای خطی نفیس در گیلان

کشف سرقت کتابهای خطی نفیس در گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: ماموران پلیس آگاهی استان گیلان در عملیاتی متهم به سرقت شش جلد کتاب خطی نفیس را دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان شش کتاب خطی نفیس مسروقه قبل از خارج شدن از استان کشف و ضبط شد.

عبادالله کریمی اظهار داشت: متهم به هویت " کیوان " پس از آنکه موفق به خرید کتابها نشد، نقشه سرقت آنها را کشید اما سرقت وی به سبب هوشیاری پلیس ناکام ماند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس که متهم به سرقت این کتابها را تحت کنترل داشتند در یک فرصت مناسب پس از تعقیب و گریز متهم، خودروی وی و کتابهای سرقتی را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گیلان یاد آورشد: سرانجام متهم چاره ای جز معرفی خود به پلیس ندید و به همراه پرونده متشکله تحویل مقامات قضایی شد.

کد مطلب 1061303

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