کشف سرقت کتابهای خطی نفیس در گیلان

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش ماموران پلیس آگاهی استان شش کتاب خطی نفیس مسروقه قبل از خارج شدن از استان کشف و ضبط شد.

عبادالله کریمی اظهار داشت: متهم به هویت " کیوان " پس از آنکه موفق به خرید کتابها نشد، نقشه سرقت آنها را کشید اما سرقت وی به سبب هوشیاری پلیس ناکام ماند.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس که متهم به سرقت این کتابها را تحت کنترل داشتند در یک فرصت مناسب پس از تعقیب و گریز متهم، خودروی وی و کتابهای سرقتی را کشف کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گیلان یاد آورشد: سرانجام متهم چاره ای جز معرفی خود به پلیس ندید و به همراه پرونده متشکله تحویل مقامات قضایی شد.