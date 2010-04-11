تیم باشگاهی ام هنوز حق و حقوق مرا پرداخت نکرده است

عباس محب تاش کشتی گیرفرنگی کار وزن 60 کیلو گرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: یک سال و نیم از زمان قرارداد ما با تیم قائمشهری می گذرد اما هنوز خبری از پول نیست و متاسفانه مسئولان این تیم هم در دسترس نیستند.

وی گفت: بهمن طیبی سرمربی تیم هم در این مورد پاسخگو نیست و می گوید او هم مانند ما به دنبال مسئولان تیم می گردد اما خبری از آنها نیست.

محب تاش تصریح کرد: امیدوارم مسئولان فدراسیون کشتی فکری به حال این مشکل کنند. فردی آمد، مسئولیت یک تیم را بر عهده گرفت، با کشتی گیران قرارداد بست، تیم قهرمان لیگ شد و اکنون خبری از آن فرد نیست و کشتی گیران با مشکلات مالی مواجه هستند و کسی جوابگوی آنها نیست.

وی پایان خاطر نشان کرد: از بین کشتی گیران تیم امام رضا (ع) قائمشهر فکر می کنم فقط مسعود هاشم زاده به پولش رسیده و سایر کشتی گیران در پی دریافت مطالباتشان هستند و جالب اینکه هیچ کس هم جوابگو نیست.

تیم امام رضا(ع) قائمشهر در فصل 87 رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی به مقام قهرمانی رسید اما درفصل جاری این رقابت ها شرکت نکرده است.