به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری عصر امروز پنجشنبه با حضور علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی، حمید سجادی، رئیس مرکز توسعه ورزش‌های حرفه‌ای و قهرمانی سازمان تربیت بدنی و بهرام افشارزاده، دبیرکل کمیته ملی المپیک در سالن هکمتانه هتل المپیک برگزار شد.

در این مجمع حسین رضازاده، محمدحسین برخواه و حمید هیدران برای ریاست فدراسیون وزنه برداری با هم به رقابت پرداختند که در پایان رضازاده با کسب 42 رای از 45 رای ماخوذه رسما به عنوان رئیس این فدراسیون معرفی شد. در این بین محمد حسین برخواه، پیشکسوت وزنه برداری ایران تنها سه رای را به خود اختصاص داد و هیدران بدون کسب رای عرصه انتخابات را ترک کرد.

پیش از رای گیری مهران آذری، رسما انصراف خود را از حضور در انتخابات فدراسیون وزنه برداری اعلام کرد تا انتخابات با حضور تنها سه کاندیدا برگزار شود.

حسین رضازاده طی یکسال گذشته فدراسیون وزنه برداری را با حکم سرپرستی اداره کرده بود.