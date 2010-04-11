بیش از 70 تن از زباله های تولیدی تهران بیمارستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ملوک نجفی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از معضلات اصلی شهر تهران مدیریت پسماندهای بیمارستانی است، افزود: ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در راستای اطلاع رسانی و ارائه آموزشهای لازم به اقشار مختلف جامعه هفدهمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری را به مناسبت روز جهانی زمین پاک با موضوع مدیریت جمع آوری پسماندهای ویژه بیمارستانی و نقش سازمانهای متولی با حضور مسئولین ذیربط چهارم اردیبهشت ماه سال جاری در بوستان نظامی گنجوی برگزار می کند.



این مقام مسئول در ستاد محیط زیست شهردای تهران هدف از این نشست را بررسی مشکلات و معضلات موجود از دیدگاه تمامی سازمانها و ارگانها به منظور، بی خطر سازی امحا و دفن زباله های بیمارستانی دانست و گفت: پرداختن به موضوع فوق از دیدگاه متولیان محیط زیست شهری به دلیل وجود طیف وسیع از پسماندهای مختلف که شامل مواد شیمیایی، رادیو اکتیو، عفونی، مواد تیز و برنده و گاهی نیز مواد اشتغال زاست ضروری است.



مدیر گروه پسماند و آلودگی خاک ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اینکه طبق قانون مدیریت پسماند مصوب سال 83 نیز تمامی ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماند های پزشکی، بی خطرسازی پسماندهای عفونی و سایر پسماندهای مراکز بهداشتی و درمانی بر عهده تولید کننده پسماند است افزود: دستورالعملی به نام ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته در اردیبهشت 87 از سوی وزارت بهداشت با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده و پس از تایید کمیسون زیر بنایی صنعت و محیط زیست به مراکز درمانی ابلاغ شده است.



وی افزود: مسئولیت پسماندهای بیمارستانی طبق قانون در صورتی بر عهده شهرداری است که به پسماندهای عادی تبدیل شده باشد و با توجه به اینکه تاکنون تکلیف چگونگی امحای صحیح زباله های بیمارستانی مشخص نشده جهت کنترل و جلوگیری از پراکندگی زباله های عفونی و خطرناک داخل و اطراف شهر تهران و همچنین جلوگیری از شیوع و انتشار عوامل بیماریزا و خطرناک، شهرداری تهران به منظور تسریع در سیستم جمع آوری پسماندهای بیمارستانی و مراکز درمانی آنها را به صورت مکانیزه جمع آوری کرده و طی فرایندهای لازم ضد عفونی و دفن می کند.



مهندس نجفی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 70 تن معادل یک درصد از کل زباله های تولیدی شهر تهران را زباله های بیمارستانی تشکیل می دهد.



