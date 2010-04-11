ایوب آقاخانی درباره سومین کارگاه فصلی پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران به خبرنگار مهر گفت: در پاسخ به فراخوان سوم سال 88 پروژه با موضوع ادبیات کهن مشرق زمین با محوریت ایران که تا 20 فروردین‌ماه 89 مهلت ارسال آثار آن بود،‌ حدود 55 طرح از 11 استان کشور در موعد مقرر گردآوری شد که از این میان با توجه به تعریف موجود در فراخوان 41 طرح قابل بررسی است. 14 طرح دیگر با شرایط فراخوان همخوانی نداشت.



وی افزود: در حال حاضر مشغول مذاکره برای تعیین هیئت علمی فصل برای بررسی طرح‌ها و اعلام نتایج به شرکت‌کنندگان هستیم تا بی‌وقفه از طرف دفتر این پروژه دائمی روند تولید متن ادامه پیدا کند. این در حالی است که شرکت کنندگان در دومین کارگاه فصلی با عنوان "تئاتر محیطی" آثار خود را تا 15 فروردین‌ماه به دست ما رساندند که برای نخستین بار است تمام شرکت کنندگان در کارگاه‌ها موفق به ارسال آثار نهایی خود شدند و 11 نمایشنامه کامل در اختیار دفتر پروژه قرار گرفته است.



علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران به نشانی www.4fasltheatre.ir مراجعه کنند.