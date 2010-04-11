مسلمانان جهان به رغم تبعیضهای دینی برای تعامل اجتماعی تلاش می کنند

روبنده در بلژیک ممنوع ‌شد/ زندانی شدن زنان برقع پوش ایتالیا تکذیب شد

درحالی که بلژیک به سمت ممنوعیت استفاده از برقع و روبنده حرکت می‌کند، وزیر خارجه ایتالیا ایده زندانی کردن زنانی را که از این نوع پوشش استفاده می‌کنند تکذیب کرد.

فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا در گفتگو با شبکه ماهواره‌ای فرانس24 گفت: زندانی کردن زنان به خاطر پوشیدن برقع در اماکن عمومی غیرقابل قبول است.

نمایندگان پارلمانی فرانسه قرار است روز 11 ماه می ( 21 اردیبهشت ماه) این پوشش را که مورد استفاده برخی از زنان مسلمان است به بحث و بررسی قرار گیرد و راه را برای ممنوعیت پوشش صورت و پوشیدن برقع باز کند. فرانسه دارای بزرگترین جمعیت مسلمان اروپا است اما تنها اقلیت بسیار کوچکی از این جامعه از روبنده و یا برقع استفاده می‌کنند.

جدا از جمعیت مسئله پوشش روبنده و برقع در سایر کشورهای اروپایی به همین نحو است به طوری که این نوع پوشش میان مسلمانان رواج ندارد و به راه انداختن این بحث و بررسی های گسترده درباره آن بی‌مورد است.

انتظار می رود که در ماه جاری میلادی بلژیک نخستین کشوری باشد که برقع را ممنوع می کند. قرار است نمایندگان پارلمانی این موضوع را بررسی کنند. کمیته عدالت و امور داخلی پارلمان بلژیک در اواخر ماه مارس این لایحه را به اتفاق آرا تصویب کرده است. اگر پوشیدن برقع و روبنده غیرقانونی شود نقض این قانون جریمه‌ای معادل 26 تا 40 یورو و یا حکم حبس تا هفت روز را به دنبال خواهد داشت.

ممنوعیت کامل روبنده در مجلس عوام فرانسه مورد بررسی قرار می‌گیرد



مجلس ملی فرانسه قرار است به بحث و بررسی درباره روبنده و برقع پرداخته و با این اقدام راه ممنوعیت کامل روبنده را هموار کند.

به دنبال اظهارات نیکولاسارکوزی مبنی بر اینکه چنین پوششهایی در فرانسه مورد استقبال قرار نمی‌گیرند بحث و بررسی‌ها و در نهایت ممنوعیت جزئی این پوشش در برخی از اماکن معین صورت گرفت.

این درحالی است که مجمع ملی فرانسه اعلام کرده است روز یازدهم ماه می (21 اردیبهشت) این مسئله را به بحث می‌گذارد. انتظار می‌رود که در روزهای آینده سارکوزی در این باره صحبت کند و به این موضوع بپردازد که آیا دولت لایحه ممنوعیت روبنده را به مجلس ارائه می‌کند و آیا این قانون روبنده را به طور کامل و یا باز هم جزئی ممنوع خواهد کرد.

مسئله ممنوع کردن رسمی چنین پوششی موضوع بحثها و گفتگوهای چندین ماه در فرانسه بوده است، این کشور همچنین در سال 2004 به ممنوعیت نمادهای دینی مشهود در مدارس و اماکن دولتی کرده که حجاب زنان مسلمان نیز جزئی از آن است.

این درحالی است که در موضوع کنونی اختلاف نظرهای عمیقی میان محافظه‌کاران حاکم که اکثریت پارلمان را برعهده دارد در رابطه با ممنوعیت روبنده وجود دارد.

شورای دولتی فرانسه به عنوان عالی‌ترین مرجع اجرایی این کشور هفته گذشته هشدار داد که ممنوعیت کامل روبنده با خطر نقض قانون اساسی رو به رو است.

ادغام مسلمانان اسپانیایی در جامعه موفقیت آمیز بوده است

براساس نتایج یک تحقیق دولتی در اسپانیا، به رغم اینکه 27 درصد مسلمانان این کشور بیکار هستند، اکثریت مسلمانان به‌خوبی در جامعه اسپانیا ادغام شده‌اند.

در تحقیقاتی که از سوی موسسه مطالعات اجتماعی مترواسکوپیا انجام شده مشخص شده است که 70 درصد از مسلمانان اسپانیایی احساس خوب یا بسیار خوبی در اسپانیا داشته و 81 درصد آنها اعتقاد دارند که در جامعه اسپانیا و آداب و رسوم عرفی آن ادغام شده و خود را با آن تطبیق داده‌اند.

این تحقیقات از 2 هزار مهاجر مسلمان انجام شده که 84 درصد آنها اظهار داشتند که با هیچ مانعی در راه عمل به آداب دینی خود در اسپانیا رو به رو نشده‌اند و 94 درصد از آنها با استفاده از خشونت برای دفاع از اعتقادات دینی مخالفت کرده‌اند.

مؤسسه مطالعات اجتماعی مترواسکوپیا این تحقیق را برای از سال 2006 برای دولت انجام می دهد، نتیجه تحقیقات امسال نسبت به سالهای گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

آلفردو پرس روبالکابا وزیرداخلی اسپانیا در یک نشست خبری نتایج این تحقیقات را در جمع خبرنگاران اظهار داشت که به نظر می‌رسد رکود اقتصاد تأثیری در این عقاید که طی این تحقیق به طور سالیانه منعکس می‌شود نداشته است.

اسپانیا در پایان سال 2008 در طولانی‌ترین و عمیق‌ترین اروپا اقتصادی خود فرو رفت، این رکود موجب شد که نرخ بیکاری کلی در این کشور به 19 درصد در ماه فوریه برسد که این میزان حدوداً دو برابر نرخ 10 درصدی بسیاری از کشورهای قاره اروپا است. در این کشور حدود 760 هزار مهاجر مسلمان میان جمعیت 46 میلیونی این کشور زندگی می‌کنند، اکثر این مهاجران را مراکشی‌ها تشکیل داده اند.

بحث و گفتگوها بر سر مسلمانان این کشور و عمدتاً مهاجران مسلمان پس از انفجار های 2004 قطار در این کشور آغاز شد، این درحالی است که مسلمانان اسپانیا به کرات ارتباط اسلام و خشونت را نفی کرده و اظهار داشته‌اند که با انحام اعمال خشونت‌آمیز به نام دین مخالف هستند.

تبعیض دینی؛ شکل نوین تبعیض در فرانسه



تحقیقاتی که اخیرا از سوی محققان فرانسوی و آمریکایی انجام شده نشان می‌دهد مسلمانان فرانسه با تبعیض دینی به جای تبعیض نژادی رو به رو هستند.

این تحقیق با عنوان " آیا مسلمانان فرانسوی در کشور خود با تبعیض رو به رو هستند" نشان می دهد مسلمانانی که رزومه خود را برای مصاحبه های شغلی ارسال می کنند 5/2 درصد کمتر از مسیحیان پاسخ مثبت دریافت می کنند. در تحقیق همچنین نشان داده شده است که حقوق ماهانه مسلمانان به طور میانگین 400 یورو کمتر از مسیحیان است.

این تحقیق تأکید کرده است: تبعیضی که علیه مسلمانان در بازار کار فرانسه صورت می گیرد موجب شده است که آنها نیز واکنشهایی را برای رسیدن به استانداردهای خود از زندگی داشته باشند.

این تحقیق از سوی دیوید لیتین و کلیر آدیدا اساتید دانشگاه استنفورد و ماری آنه والفورت از دانشگاه سوربن انجام شده است. محققان برای مشخص شدن این که آیا شهروندان مسلمان فرانسوی از تبعیض های دینی رنج می برند یا خیر رزومه های مساوی را برای دو فرد مسلمان 24 ساله اهل سنگال و مجرد فراهم کردند. همانطور که این تحقیق نشان داده است مهاجران کشورهای جنوب صحرای آفریقا در اذهان عمومی کمتر به اسلام نسبت داده می شوند.

دسته های بسیاری از رزومه های این دو زن به نامهای ماری دیوف و خدیجه دیوف و زن سومی با اسم فرانسوی آرلی منارد به آدرسها و نشانی های آگهی داده شده جهت استخدام ارسال شد. رزومه ماری دربرگیرنده کارهای داوطلبانه با پیشاهنگهای فرانسوی و کمک حسابدار بود اما رزومه خدیجه با درنظر گیری همان شغل و مهارت دربرگیرنده همکاری و کارهای داوطلبانه با پیشاهنگهای مسلمان فرانسه بود. در نهایت ماری 21 درصد پاسخ مثبت و خدیجه تنها 8 درصد پاسخ مثبت دریافت کردند.

در تحقیقات دیگر که طی آن 511 خانه دار اهل سنگال بررسی شدند مشخص که میزان درآمد متوسط مسلمانان 400 یورو کمتر از دیگر اقشار جامعه است. درحالی که فرانسه پرجمعیت ترین جامعه مسلمانان را دربرگرفته است هنوز هم برای ادغام بهتر شهروندان مهاجر خود تلاش می کند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی خواستار تحقیق درباره گروه ضداسلامی فلوریدا شد



شورای روابط اسلامی آمریکایی اعلام کرد از اف بی آی خواسته درباره فعالیت گروهی در فلوریدا که به اشاعه انزجار و نفرت از مسلمانان پرداخته تحقیق و بررسی کند.

در دادخواستی که از سوی دفتر شورای روابط اسلامی آمریکایی تنظیم و به اف بی آی ارائه شده یکی از فعالان مسلمان علیه اشاعه انزجار و نفرت از سوی گروه ضد اسلامی ای سی تی دادخواهی کرده است.



در بخشی از این دادخواست این فعال مسلمان نسبت به امنیت خانواده و جامعه خود به علت اقدامات و تهدیدهای این گروه ابراز نگرانی کرده و اظهار داشته است که شخصا از سوی آلن کورنمان رئیس این گروه تهدید شده است . وی اعلام کرده است مسلمانان باید از این حق برخوردار باشند که بدون ترس و ارعاب گردهم جمع شوند.



چندی پیش نیز شورای روابط اسلامی آمریکایی خواستار قطع حمایت سو میریک نماینده پارلمانی از این گروه شده بود.



شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را توسعه داده، گفتگو را ترویج کرده، از حقوق مدنی حمایت، مسلمانان آمریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی برقرار کند که مروج عدالت و درک دوجانبه باشند.

لغو سیاست اسکنرهای بدن‌نما در فرودگاه‌ها مورد استقبال قرار گرفت



بسیاری از گروههای حقوق مدنی امریکا از لغو سیاست تبعیض‌آمیز اسکنرهای بدن‌نما مسافرانی که از 14 کشور مسلمان نشین به ایالات متحده سفر می‌کنند، استقبال کردند.

شورای روابط اسلامی- امریکایی مستقر در واشنگتن به عنوان یکی از بزرگترین گروههای حامی حقوق مدنی مسلمانان در سراسر ایالات متحده و کانادا از این اقدام امنیت خطوط پرواز استقبال کرد.



داوود ولید مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی – امریکایی در میشیگان نیز گفت که سازمان متبوع وی نگران ارزیابی تهدیدها بر اساس ملیت و نژاد است چرا که این اقدام و تحقیق و تفحصهای بی‌مورد آن ناعادلانه است.



کمیته ضد تبعیض اعراب امریکایی نیز اعلام کرد که این سازمان محتاطانه از راهبردهای جدید امنیتی استقبال کرده و در رابطه با اجرای دستورالعملهای جدید نگران است.



دیپار لیر مدیر اجرایی سازمان لیدینگ توگدر امریکایی‌های جنوب آسیا گفت: لغو این سیاست گامی در راه صحیح است. ما از اداره امنیت حمل و نقل می‌خواهیم این سیاست را به شیوه‌ای بی‌طرفانه و غیرتبعیض‌آمیز اجرایی کند. هدف قرار دادن مسافران صرفاً براساس ملیت آنها به نقض حقوق مدنی و جدایی میان منابع مهم منتهی می‌شود اما ایالات متحده باید به فکر شناسایی تهدیدهای واقعی نسبت به امنیت کشور باشد.



مقامات ایالات متحده روز جمعه اعلام کردند که پروتکلهای امنیتی جدید سیاست استفاده از اسکنرهای بدن‌نما مسافران 14 کشور مسلمان نشین را لغو کرده‌اند. این سیستم جدید براساس توصیه‌های بخش اصلاحات سری ویژه تهدیدها بوده و قرار است در رابطه با تمام مسافران امریکا اعمال شود.



ائتلاف سیکها نیز از این اقدام استقبال کرد و اعلام کرد از آنجا که سیاست قدیمی صرفاً براساس ملیت بوده و ارتباط به رفتارهای شخصی نداشته ، لغو آن گامی در راه صحیح و در راستای خاتمه تحقیق و تجسس بی‌مورد دولت فدرال است. این ائتلاف همچنین از مقاصد خود برای ادامه مبارزه علیه تبعضی نژادی نسبت به سیکها و سایر اقلیتها خبرداد که بی‌رحمانه از سوی بخش امنیت پرواز ایالات متحده اعمال می‌شود.

وزارت دفاع بریتانیا از نصب هدفهای تیراندازی شبیه مسجد عذرخواهی کرد



وزرات دفاع بریتانیا پس از اعتراض شورای مساجد بردفورد نسبت به شکل ساختاری هدفی که برای تمرین تیراندازی به کار گرفته شده بود که تنها ساختمان مسجد را به ذهن متبادر می‌کرد، از مسلمانان عذرخواهی کرد.

هفت هدف که منتقدان و مسلمانان از آن با عنوان ساختاری شبیه مسجد یاد می کنند در پادگان کاتریک در شمال یورک شایر بنا شده تا سربازان برای تمرین تیراندازی از آن استفاده کنند. رئیس شورای مساجد بردفورد خواستار حذف فوری این ساختارها شد.

اشتیاق احمد از شورای مساجد بردفورد اظهار داشت: شکل این ساختارها، رنگ سبز گنبد آنها نماد محل عبادت مسلمانان است. واضح است که ساخت این هدف ها براساس مساجد صورت گرفته است. آنچه ما مسلمانان را خشمگین کرده این است که آنها شرایطی برای جوانهای بریتانیایی فراهم می کنند تا به آنها القا کنند مسجد محلی است که در آن خطر وجود دارد و باید آن را هدف گرفت.

این درحالی است که وزارت دفاع مدعی شده این ساختارها به طور عمومی ساختمانهای شرقی بودند و برای تمرین تیراندازی مورد استفاده قرار نگرفته اند.

وزارت دفاع تصریح کرده است: ما برای هرگونه اهانتی که مرتکب شده ایم عذرخواهی می کنیم. استفاده از این ساختارها که شبیه مسجد هستند با هدف و قصد قبلی صورت نگرفته است ما تنها می خواستیم فضایی شبیه به فضای عملیاتی فراهم کنیم تا نیروی ما بتواند تمرین کند. ما به دنبال ملاقات با نمایندگان جامعه مسلمان برای شنیدن نگرانی ها آنها برای بحث درباره موضوعات آینده هستیم.

نمایشگاه بزرگ مسلمانان 2010 در مالزی برگزار می‌شود



انتظار می‌رود بیش از 40 هزار نفر از" نمایشگاه بزرگ مسلمانان 2010" که قرار است به صورت مشترک توسط مرکز تجارت بین‌الملل سازمان کنفرانس اسلامی و درگاه تجارت الکترونیکی پاکستان با حضور ایران در کوالالامپور برگزار شود دیدن کنند.

این نمایشگاه قرار است در مرکز تجارت جهانی پوترا طی روزهای 4 تا 6 ژوئن (14 تا 16 خرداد) برگزار شود.

براساس بیانیه برگزارکنندگان، این نمایشگاه محفلی برای تاجران ، کارفرمایان و سرمایه گذاران و خریداران بین المللی از سراسر دنیا برای بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و تجارت مشترک قابل دسترس در جهان اسلام و دیگر کشورهای شرکت کننده فراهم می کند.

این مراسم همچنین دربرگیرنده یک همایش نیز خواهد بود. تا کنون بیش از 50 درصد از شرکت کنندگان این نمایشگاه مشخص شدند که از کشورهای کانادا، اندونزی، عربستان، ایران، ترکیه، پاکستان برونئی، تایلند، سنگاپور، بنگلادش و مالزی حضور می یابند.



مرکز تجارت بین المللی سازمان کنفرانس اسلامی به انتشار اطلاعات از راه انتشار مجله و واژه نامه هایی چون سازمان کنفرانس اسلامی امروز، واژه نامه گردشگری سازمان کنفرانس اسلامی، واژه نامه آموزش و تجارت سازمان کنفرانس اسلامی مشغول است.

این مرکز همچنین برگزاری محافلی برای گردهمایی، همایش و سایر رویدادهای جمعی را برعهده دارد. درگاه تجارت الکترونیک پاکستان نیز از برگزارکنندگان این نوع رویدادها در پاکستان است.

اقلیت مسلمان اروپا باید از حق عبادت آزادانه برخوردار شوند



رئیس اداره امور دینی ترکیه اظهارداشت که پیروان ادیان مختلف باید از حق نیایش آزادانه و تحقق التزامات دینی خود برخوردار باشند و اروپا نیز برای اقلیت مسلمان زمینه‌هایی فراهم کند تا آنها آزادانه به عبادت بپردازند.

علی بارداک اوغلو رئیس اداره امور دینی ترکیه گفت: همانطور که کلیساها باید برای عبادت و انجام آئین و سنن دینی به روی مسیحیان باز باشند، پیروان سایر ادیان نیز باید از حق عبادت آزادانه برخوردار باشند و این امر یک حق طبیعی است.

بارداک اغلو با اشاره به اینکه اقلیتهای دینی در ترکیه خود را شهروند درجه دوم به حساب نمی‌آورند اهمیت آموزش دینی براساس قوانین و اصول دینی را مورد تأکید قرار داد.

رئیس اداره امور دینی ترکیه اظهار داشت که محدود کردن آزادی دینی به پریشانی خاطر منتهی می‌شود و آزادی دینی مهمترین مؤلفه صلح اجتماعی است.

وی در ادامه یادآور شد که آزادی عبادت باید برای مسلمانان در اروپا و کشورهای حوزه بالکان تأمین شود و مساجد مسلمانان در اروپا و بالکان مورد حمایت و احترام قرار داشته باشند و اگر در معرض تخریب قرار گرفتند در راستای ترمیم و نوسازی آنها اقداماتی صورت گیرد.

شورای امنیت برای حفاظت مسجد‌الاقصی مداخله کند



باستان شناسان مسلمان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند به سرعت به منظور حفاظت از مسجدالاقصی و شهر قدس از تخریب و تجاوز صهیونیستها، مداخله کند.

این درخواست روز دوشنبه 17 فروردین ماه در پایان همایش دوره روزه کمیته باستان شناسان سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) به عنوان مسئول فراهم کردن گزارشهای حقوقی درباره تجاوزات اسرائیل صورت گرفت.

پس از این همایش دو روزه کمیته باستان شناسان تصمیم صهیونیستها را برای افزودن حرم ابراهیمی و مسجد بلال بن رباح به فهرست میراث فرهنگی یهودیان محکوم و تأکید کردند اقدامات اسرائیل غاصب در شهر قدس به ویژه حفر کردن قسمت تحتانی و اطراف مسجد الاقصی غیر قانونی بوده، نقص قوانین بین المللی به شمار می رود و تهدیدی برای ساختار و بنای مسجد محسوب می شود.

باستان شناسان خواستند مقامات صهیویستی به سرعت حفاری ها، ساخت کنیسه و موزه یهودی را در قبرستان تاریخی اسلامی متوقف کنند. آنها تأکید کردند این پروژه ها قانون بین المللی به ویژه مصوبات کنوانسیون لاهه سال 1954 و چهارمین کنوانسیون ژنو همان سال را نقض می کند.

باستان شناسان مسلمان از شورای امنیت سازمان ملل و کمیته چهارجانبه خواستند در این رابطه اقدام جدی و مبرم انجام داده تا بتوانند از مسجد الاقصی حفاظت کرده و صهیونیستها را وادار کنند براساس قطعنامه های بین المللی درباره شهر قدس و قطعنامه 22351 مجمع عمومی سازمان ملل عمل کند.

همچنین آنها از سازمانهای بین المللی، رسانه های اسلامی و بین المللی درخواست کردند اقدامات صهیونیستها را منعکس کرده و موضوعات و اسناد رسانه ای تولید کنند که به ارتقای آگاهی درباره تجاوزات صهیونیستی بپردازند.

آنها همچنین خواستار برگزاری یک همایش بین المللی برای بررسی اسناد تاریخی درباره حرم ابراهیمی در شهر الخلیل و مسجد بلال بن رباح در شهر بیت لحم و راه های حمایت از این دو مکان اسلامی شدند.

آگاهی زیست‌محیطی مسلمانان ارتقا می‌یابد



نمایندگان جوامع مسلمان از 17 کشور جهان قرار است همایش تغییرات جوی را برگزار کنند تا علاوه بر آگاهی‌بخشی درباره موضوعات زیست محیطی شهرهای نمونه حفاظت از محیط زیست در جهان اسلام را معرفی کنند.

این همایش با حضور 200 نفر شرکت‌کننده از 90 مدرسه اسلامی شبانه روزی سراسر اندونزی برگزار می‌شود.

عصمت حدداد عضو کمیته برگزار کننده این همایش گفت: این همایش کاربردی برای انگیزه دادن به مسلمانان به منظور حمایت از سیاره زمین از تهدیدهایی چون گرمایش زمین است. ما می‌خواهیم به جهان نشان دهیم که مسلمانان نیز سهم خود را در مبارزه با تغییرات جوی که بر همه مردم بدون توجه به پیشینه دینی و قومی تأثیر گذار است ایفا می‌کنند.

این همایش در مرکز کشاورزی بوگور اندونزی با حمایت سازمان ملی حفاظت منابع طبیعی اندونزی برگزار می‌شود. انتظار می‌رود وزیر محیط زیست و وزیر امورخارجه اندونزی در این همایش شرکت کنند.

فضل الخالد از بنیاد اسلامی لندن برای بوم شناسی و مطالعه محیط زیست، محمد حسن از دانشگاه الازهر قاهره و عبدالقادر علائی عضو هیئت بین دولتی تغییرات جوی در این همایش سخنرانی خواهند داشت.

نخستین همایش مسلمانان در رابطه با تغییرات جوی در سال 2008 در کویت برگزار شد.

احمد فاضی از نمایندگان وزارت جنگلداری اندونزی گفت: برگزارکنندگان انتظار دارند نتایج این همایش در رابطه با اجرای پروتکلهای توافق شدن در ترکیه کاملا انضمامی باشند.

این همایش همچنین 10 شهر را به عنوان شهرهای سبز و حامی محیط زیست در جهان اسلامی به عنوان الگو برای سایر شهرهای جهان اسلام معرفی می‌کند.

نیوزیلند محصولات گوشتی فرآوری شده حلال را به بازارهای جهانی عرضه می‌کند



سازمان مرجع امنیت غذایی در نیوزیلند درحالی که استاندارد ملی خود را با پوشش دادن غذای حلال صادر کرده انتظار دارد که بازارهای جدید به روی شرکتهای فرآوری گوشت نیوزیلند گشوده شوند.

اکثر شرکتهای جدید گوشتی گوشت گاو و گوسفند را با رعایت التزامات تهیه گوشت حلال فرآوری می‌کنند اما این تجارت به علت نگرانی‌هایی که درباره استانداردهای آن وجود داشت مختل شد.



اسلام برای ذبح حیوانات دارای دستورات شرعی است که این امر موجبات حلال شدن گوشت ذبح شده را فراهم می‌کند. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان مراجعی برای نظارت بر ذبح حیوانات و در نتیجه تهیه گوشت حلال فراهم شده است.



همچنین به علت اقبال روز افزون بسیاری از کشورها به محصولات حلال و حتی رویکردهای مثبت غیرمسلمانان به این نوع محصولات این صنعت در بسیاری از کشورهای غیر مسلمان جهان در حال رشد است.



بیل جولی قائم مقام سازمان مرجع امنیت غذایی نیوزیلند در این رابطه اظهار داشت که چارچوب جدید فراهم کننده اطمینان به کیفیت برای بازارهای حلال بین‌المللی است. این سازمان درحال رایزنی با مالزی و اندونزی است تا برخی از نگرانی‌های قبلی آنها را در این رابطه حل کند و همچنین درنظر دارد شورای مشورتی اسلامی تشکیل دهد تا این شورا بر چارچوب کار حلال سازمان نظارت داشته باشد.

هفته آگاهی درباره اسلام در دانشگاه ایالتی تنسی برگزار می‌شود



هفته آگاهی درباره اسلام از روز دوشنبه 16 فروردین تا پنجشنبه 19 فروردین ماه از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایالتی میدل استیت در ایالات متحده برگزار می‌شود.

در مراسم هفته آگاهی درباره اسلام و رویدادهای متنوعی که قرار است با هدف اشاعه آگاهی درباره اسلام طی این چند روز برگزار شود فیلم مستندی با عنوان " رویکردهای امروزی مسلمانان" به نمایش در می آید. قرار است یک گردهمایی و جلسه سخنرانی با عنوان " اسلام و غرب" برگزار شود.



اعواد بنهایزم استاد تاتولوژی کالج پزشکی مهاری در نشویل نیز سخنرانی با عنوان " روابط میان زن و مرد در اسلام" ارائه می کند. فیلم مستند آماتوری درباره نگاه دانشجویان دانشگاه ایالتی میدل تنسی به اسلام و مسلمانان نیز در آخرین روز از مراسم این هفته پخش می شود.



بسیاری از دانشجویان مسلمان تلاش کرده اند با برگزاری مراسم هفته آگاهی درباره اسلام چشم انداز و نگاه هم دانشگاهی های خود را نسبت به دین اسلام بهبود بخشند و با اقدامات و برنامه های متنوع این هفته راهی برای اصلاح باورهای نادرست درباره اسلام پیدا کنند.



برگزاری مراسم هفته های پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر قوت بیشتری به خود گرفت و اکنون در بسیاری از دانشگاه های اروپا و آمریکا متداول شده است.

اسلام به زنان قوت و نیرو می‌بخشد



رئیس اتحادیه اسپانیا که خود از مذهب کاتولیک مسیحی به اسلام مشرف شده تصریح کرد: اسلام در مقایسه با مسیحیت به زنان قوت و نیروی بیشتری می‌بخشد و حق زنان را محدود نمی‌کند.

لورا رودریگز رئیس اتحادیه زنان مسلمان اسپانیا که فعالیتهای خود را به صورت متمرکز در رابطه با حقوق زنان مهاجر در اسپانیا انجام می دهد در گفتگو با روزنامه نگاران ترک که به اسپانیا سفر کرده بودند گفت: زنان مسلمان بیش از زنان کاتولیک از حقوق خود برخوردار می‌شوند.

لورا رودریگز از پدر و مادری کاتولیک متولد شد، در مدارس کاتولیک تحصیل کرد و سرانجام به اسلام مشرف شد و اکنون به نوعی به عنوان نماینده زنان مسلمان اسپانیایی فعالیت می‌کند.

وی گفت: اسلام حقوقی برای من قائل شده است که کاتولیسم این حقوق را در اختیار من قرار نداد. در میان این حقوق می توان به آزادی‌های فردی، حق قانونی، حق آموزشی و حق استخدام و حقوق دیگر اشاره کرد.

اردونز افزود که زنان پس از سکولار شدن کشورهای اروپایی به دنبال انقلاب فرانسه از حقوق خود برخوردار شدند. اما در رابطه با اسلام واقعی چنین وضعیتی وجود ندارد. برای مثال در ایران تعداد زنان و مردان در دانشگاهها با یکدیگر برابر می‌کند.

این درحالی است که رودریگز گفت: به رغم آنکه زنان مسلمان از حقوق بیشتری برخوردارند اما هنوز هم باید کارهای بسیاری باید برای بهبود وضعیتی زنان مسلمان به‌ویژه مهاجران انجام شود.

مسلمانان دارفور به نشانه صلح کلیسایی برای مسیحیان سودان بنا می‌کنند



مسلمانان دارفوری با همکاری مسیحیان در حال ساخت کلیسایی در جنوب سودان هستند تا با ساخت آن تسامح و تشکر خود را از ورزشکار سودانی که در خاتمه نزاع سودان تأثیرگذار بود و همچنین مسیحیان این کشور که مسلمانان را در لحظات سختی یاری کردند نشان دهند.

مسلمانان از اعضای انجمن دانشجویان دارفور در دانشگاه جوبا اظهار داشتند که می‌خواهند با ساخت این کلیسا از لوپر لومونگ ورزشکار دو و میدانی سودانی- امریکایی که در عموم از چین خواست دولت سودان را برای خاتمه جنگ در دارفور تحت فشار بگذارد قدردانی کنند.



لومونگ پرچمدار کاروان المپیک امریکا در پکن بود. وی همچنین عضو تیم دارفور ائتلافی از ورزشکاران المپیک است که خواستار خاتمه خشونت علیه دارفوریها شده است.



رضوان داوود رئیس انجمن دانشجویان دارفور در دانشگاه جوبا گفت: ما از لوپز قدردانی می‌کنیم که در پکن از ما حمایت کرد. ما به ساخت این کلیسا کمک می‌کنیم تا نشان دهیم که هرگز نمی‌خواهیم بار دیگر مردم دارفور علیه برادران خود در جنوب مورد سوء استفاده قرار گیرند.



حدود 200 نفر از مسلمانان دارفوری برای ساخت این کلیسای کاتولیک در کیموتونگ جنوب سودان و دهکده‌ای که لومونگ در آن متولد شده داوطلب شده‌اند. فرآیند ساخت این کلیسا در ژانویه آغاز شد و انتظار می‌رود پاییز امسال خاتمه یابد.



دکتر عبدالجبار آدم رئیس سازمانهای حقوق بشر دارفور در امریکا گفت: درحالی که مسیحیان سودان هفته مقدس را برگزار می‌کنند ما می‌خواهیم که آنها از خبر ساخت این کلیسا مطلع شوند و به عنوان مسلمان دارفوری از تمام مسیحیان سودانی که در لحظات سختی ما را یاری کردند قدردانی کنیم.



نزاع دارفور میان ارتش سودان و گروه شبه نظامی جنجوید در مقابل جدایی طلبان بود و طول مدت درگیری امنیت این منطقه تنها به دست ۱۰۰۰۰ صلحبان اتحادیه افریقا برقرار می‌شد که به خاطر محروم بودن از امکانات کافی عملاً کارایی چندانی نداشت. در آوریل ۲۰۰۸ رئیس اداره امور انسانی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در اثر نزاع دارفور در غرب سودان حداقل حدود ۳۰۰هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند.