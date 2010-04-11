مشکل اصلی اجرای طرح فاضلاب در بندرعباس کمبود اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین خادمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیت نامناسب خورهای شهر بندرعباس با اشاره به اینکه لایروبی و ساماندهی خورها بایستی از سوی شهرداری صورت گیرد، گفت: متاسفانه شهروندان مناطق فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب، فاضلاب خود را وارد خورها می کنند که در این رابطه تلاش می کنیم تا با تامین اعتبار مورد نیاز و تسریع در اجرای این طرح، نسبت به ساماندهی خورها افدام کنیم.

وی افزود: از 300 کیلومتر باقی مانده طرح فاضلاب امسال 100- 70 کیلومتر آن اجرا می شود که اولویت با مناطقی خواهد بود که با مشکل ورود فاضلاب به خورها و دریاها مواجه هستند.

خادمی با اشاره به اینکه مناطق چاهستانیها، دوراهی ایسینی تا شمال بهشت زهرا، کوی ملت، دوهزار، غرب نیروی دریایی و قسمتی از شهرک نبوت از جمله مناطق فاقد شبکه هستند که فاضلاب آنها وارد خورها می شود، تصریح کرد: برای رفع این مشکل علاوه بر اجرای طرح فاضلاب بایستی جهت اجرای کانالهای جمع آوری آبهای سطحی که در خورها به گنداب تبدیل می شوند از سوی شهرداری اقدام لازم انجام شود.

وی همچنین تاکید کرد: بافت نامناسب شهری در برخی مناطق از دیگر مشکلات اصلی اجرای طرح فاضلاب در این مناطق است.

خادمی در رابطه با تخریب آسفالت کوچه ها و خیابانها در اثر لوله کشی شبکه جمع آوری فاضلاب خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب هرمزگان نسبت به ترمیم هرچه سریعتر موارد حفاری شده آسفالت و زیرسازی آنها اقدام نموده است که اولویت نیز با خیابانها و معابر عمومی است همچنین این مجموعه در تلاش است در کوتاهترین زمان ممکن و طی 3-2 ماه آینده این کار را به پایان برساند.

وی با اشاره به توسعه شهر بندرعباس به لحاظ سیاسی، اقتصادی و .... و ضرورت اجرای طرح فاضلاب، بر لزوم رشد زیرساختمانهای شهر بندرعباس هماهنگ با توسعه شهر تاکید کرد و گفت: بدنبال افزایش جمعیت، مصرف آب و تولید بیشتر فاضلاب نیازمند رشد تاسیسات زیربنایی آب و فاضلاب هستیم.