امیدواری بیشتر به استقبال تماشاگران

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر به عنوان اصلی‌ترین مکان حرفه‌ای تئاتر ایران سال 89 را با آثاری از هنرمندان شناخته شده و همچنین هنرمندان جوان و مستعد تئاتر آغاز کرده است. آتیلا پسیانی از هنرمندان با سابقه و شناخته شده تئاتر با نمایش "پرفسور بوبوس" میهمان سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر است. این نمایش با حضور هنرمندان شناخته شده‌ای چون رضا کیانیان، بابک حمیدیان، هانیه توسلی، لیلی رشیدی و فاطمه نقوی پتانسیل جذب مخاطب سالن اصلی را دارد.



حضور رضا کیانیان به عنوان یکی از برجسته‌ترین بازیگران سینما و تئاتر ایران بعد از چندین سال دوری از صحنه تئاتر خود یکی از ویژگی‌های نمایش "پرفسور بوبوس" برای بالا بودن سطح کیفی و همچنین جذب مخاطب و تماشاگر تئاتر است. فروردین‌ماه سال گذشته سالن اصلی تئاتر شهر میزبان نمایش "رویاهای خلیج فارس" به کارگردانی امیر دژاکام بود. این نمایش با حضور بازیگرانی چون کورش زارعی، سیروس همتی، نادیا فرجی و شیرین بینا و کهوری‌نژاد به صحنه رفت که در جذب مخاطب با اقبال خوبی مواجه نشد.



نمایش "رویاهای خلیج فارس" با 26 اجرا در سالن 579 نفری اصلی تئاتر شهر میزبان سه هزار و 464 تماشاگر بود. یعنی به طور میانگین در هر اجرا حدود 150 تماشاگر به تماشای این نمایش نشستند.



سالن چهارسوی تئاتر شهر امسال فعالیت خود را با نمایش "شهر بدون آسمان" به کارگردانی کیومرث مرادی آغاز می‌کند. مرادی که همواره آثارش با استقبال مخاطبان همراه است "شهر بدون آسمان" را با مضمون مهاجرت به صحنه می‌برد. سال گذشته در همین زمان آتیلا پسیانی نمایش "کشتی شیطان" را در سالن چهارسو به صحنه برد که این اثر بعد از 27 اجرا در سالن 122 نفری چهارسو سه هزار و 55 تماشاگر داشت و آمار نسبتا قابل قبولی بود.



سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر در بهار سال جاری فعالیت خود را با میزبانی نمایش "خدا در آلتونا حرف می‌زند" به کارگردانی مسعود دلخواه آغاز می‌کند. پیش‌بینی می‌شود این نمایش نیز با حضور بازیگرانی چون بهزاد فراهانی ،کاظم بلوچی با استقبال مخاطبان و علاقمندان به تئاتر مواجه شود و آمار مورد قبولی را به خود اختصاص دهد. سال گذشته و از 18 فروردین‌ماه سالن 115 نفری قشقایی میزبان نمایش "پشت کلانتری- کوچه اول- تیر چراغ برق" فرشاد منظوفی‌نیا بود که بعد از 27 اجرا با دو هزار و 108 تماشاگر به کار خود پایان داد.



نمایش "مکبث" رضا ثروتی اثری است که بهار سال جاری به عنوان اولین اثر نمایشی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته است. این نمایش که اثر برگزیده دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی است جایزه ویژه کارگردانی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را نیز به خود اختصاص داده است. استقبال مخاطبان از اولین‌ اجراهای نمایش "مکبث" حاکی از آن است که اجراهای این اثر با جذب مخاطبان تئاتری همراه خواهد بود.



فروردین‌ماه سال 88 نمایش "بخوان" به کارگردانی عاطفه تهرانی در سالن سایه به صحنه رفت که با 27 اجرا در سالن 103 نفری سایه دو هزار و 98 تماشاگر داشته است.



اما کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر نیز از 18 فروردین‌ماه سال جاری فعالیت خود را با میزبانی نمایش "11:11" با کارگردانی مشترک رکسانا بهرام و حسن برزگر آغاز کرده است. این نمایش که پیش از این در جشنواره بیست و هشتم تئاتر فجر نیز به صحنه رفته مورد استقبال مخاطبان و منتقدان تئاتری قرار گرفته است. البته سال گذشته و در فصل بهار نمایش "علی‌بابا و چهل دزد بغداد" جواد ذوالفقاری نیز در کارگاه نمایش با استقبال خوب مخاطبان همراه شد و طی 30 اجرا پذیرای 990 تماشاگر بود.



بررسی آمار و نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر در بهار سال 88 و بهار سال جاری نشانگر آن است که پتانسیل جذب مخاطب و سطح کیفی آثار در سال جاری نسبت به زمان مشابه در سال 88 بیشتر است و انتظار می‌رود نمایش‌های نیمه اول فصل بهار 89 نظر منتقدان، صاحبنظران و مخاطبان تئاتر را به خود جلب کنند.